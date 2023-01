IG Bönen beginnt als FC Bönen von vorne Vor einer Woche hatten die übrig gebliebenen Vorstandsmitglieder der IG Bönen Alim Keskin (2. Vorsitzender) und Geschäftsführer Peter Thiemann sowie der ehemalige Sportliche Leiter Gültekin Ciftci verkündet, dass ein neuer Verein namens "FC Bönen 2023" gegründet wird.

Gesagt, getan, der neue Vorstand wurde gewählt. Auf der Gründungsversammlung wurde Seref Senel zum 1. Vorsitzenden berufen. Sein Stellvertreter ist Alim Keskin, Geschäftsführer ist wie bei der IG Bönen Peter Thiemann. Gleich drei Kassierer, Mehmet Duman, Ali Colakbas und Harun Dogan, gehören mit zum Vorstand. Gültkein Ciftci wird mit Jugendobmann Sedat Cakir an der Spitze der Jugendabteilung stehen.

In Kürze soll der Eintrag in das Vereinsregister erfolgen, um auch weiterhin am künftigen Bönener Sportpark zu partizipieren. Die Bönener Lokalpresse hatte zuletzt über die Entwicklungen berichtet.

In der Spielzeit 2023/24 wird der FC Bönen in der Kreisliga D starten, die unterste Spielklasse im Fußball-Kreis Unna/Hamm, und sicherlich direkt zum Favoritenkreis gehören, wenn alleine schon viele Spieler der 2. Mannschaft, die zuletzt in der A-Liga aktiv war, zurückkehren.

Der ursprüngliche Verein wurde im Jahr 1993 unter dem Namen Türk Dogan Gücü Bönen gegründet. Im Jahr 2005 erfolgt die Umbenennung in IG Bönen. Im Jahr 2017 wurde der Zusatz "Fußball" in den Vereinsnamen aufgenommen, da sich die Fußballabteilung selbstständig machte und seitdem nicht mehr unter dem Dach der Türkisch Islamischen Gemeinde Bönen spielte. Jetzt beginnt also ein neues Kapitel!