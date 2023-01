Das Aus der IG Bönen ist besiegelt! Die IG Bönen ist seit heute aus den westfälischen Fußball-Tabellen verschwunden. Sucht man die IG Bönen auf fussball.de, ist nur noch ein großes "Aufgelöst" zu finden.

Die Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" berichtet, dass der Insolvenzverwalter Thorsten Kapitza aus Remscheid den Verein mit allen Konsequenzen aus dem Vereinsregister streichen lassen hat. Dies geschah auf einen Antrag aus der ersten Januarwoche hin rückwirkend zum 31. Dezember 2022 – und damit nicht einmal einen Monat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 12. Dezember 2022 durch das Amtsgericht Dortmund unter dem Aktenzeichen 259 IN 45/22 .

Die 1. Mannschaft war aufgrund des Aus des Hauptsponsors vor der Saison aus der Westfalenliga zurückgezogen worden, die 2. und 3. Mannschaft nahm aber regulär am Spielbetrieb in der Kreisliga A bzw. D teil. Dort sind bereits alle Partien annulliert worden und die IG Bönen II bzw. III wurden an das Tabellenende gesetzt.

Die Hoffnung des Sportlichen Leiters Gültekin Ciftci war bis zuletzt noch vorhanden, dass in der kommenden Saison wieder eine 1. Mannschaft an den Start gehen wird, möglichst sollte dies auch in der Landesliga passieren. Dazu wird es nicht mehr kommen.

Gegenüber dem Westfälischen Anzeiger sagt Ciftci: „Ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht. Wir hätten genug Spieler gehabt, acht bis zehn potenzielle Neuzugänge. Dass der Insolvenzverwalter den Laden zugemacht hat, habe ich auch erst heute gehört. Wir hatten Einspruch eingelegt beim Insolvenzverwalter, aber wir haben wegen der Überschuldung keinen Weg herausgefunden. Ich bin keiner, der 100 000 oder 200 000 Euro aufbringen kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir in sechs Monaten einen anderen Verein hier präsentieren. Wir gehen erhobenen Hauptes, wir haben alles gegeben. Das haben andere verbockt, und wir sind alleine gelassen worden. Als es gut lief, waren alle da, am Ende waren alle weg – wir waren nur noch zu viert (Anm. der Redaktion: Peter Thiemann, Alim Keskin und Ali Colakbas). Wir haben echt gehofft, dass wir das überstehen. Von mir ist jetzt aber auch eine große Last abgefallen.“