Die Auf- und Abstiegsregelung im FLVW - das müsst ihr wissen! Winterpause! Zeit, um nochmal auf die Regularien zu schauen. FuPa Westfalen erklärt ausführlich die Auf- und Abstiegsregelung im überkreislichen Fußball.

Oberliga

Die erwartete Regelung wurde bereits auf dem Staffeltag bestätigt. Zwei Mannschaften steigen wie immer in die Regionalliga auf. Nur zwei Mannschaften steigen in die Westfalenliga ab. Dies erhöht sich um eins bei drei westfälischen Regionalliga-Absteigern. Nun ist aber auch klar, dass für den höchst unrealistischen Fall von vier westfälischen Regionalliga-Absteigern (Voraussetzung dafür auch der Abstieg eines NRW-Drittligisten, so dass überhaupt vier Absteiger aus der Regionalliga möglich sind) auch eine vierte Mannschaft aus der Oberliga absteigen müsste.

Westfalenliga

Ebenfalls wurde hier alles umgesetzt wie angekündigt. Beide Vizemeister steigen direkt auf, wenn kein westfälischer Regionalligist absteigt. Zumindest ein Aufstiegsspiel erscheint wie in der vorigen Saison realistisch, als mit den Sportfreunden Lotte nur ein westfälischer Regionalligist abstieg.

Eine Neuerung gibt es jedoch, da der Verband vor zwei Monaten doch große Kritik einstecken musste, als der Austragungsort des Aufstiegsspiels zwischen den beiden Vizemeistern Gievenbeck und Hordel gemäß der letztjährigen Regularien gelost wurde. Nun legt wieder der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) den Spielort fest, so dass es zur Rückkehr der neutralen Spielstätte kommen dürfte.

Nach aktuellem Stand (17. Dezember 2022) schauen die Vizemeister jedoch in die Röhre, da mit RW Ahlen und der SG Wattenscheid 09 zwei westfälische Vereine in der Regionalliga auf einem Abstiegsplatz stehen.

Die drei Tabellenletzten beider Staffeln steigen ab.

Landesliga

Damit haben sich auch die Prognosen bewahrheitet, dass sich die Landesligisten auf eine Aufstiegsrunde der Vizemeister einstellen dürfen. Im Falle keines westfälischen Regionalliga-Absteigers steigen alle vier Vizemeister sogar direkt auf.

Nur für den höchst unrealistischen Fall (ein NRW-Drittliga-Absteiger und vier westfälische Regionalliga-Absteiger) würde die Aufstiegsrunde entfallen.

In der Abstiegsfrage kommt es zum befürchteten Supergau für die Landesligisten. Erneut müssen 20 Mannschaften (fünf pro Staffel) den Gang in die Bezirksliga antreten. Vielfach wurde zuletzt dieser „Abstiegsstress“ der abgelaufenen Saison für unzumutbar bezeichnet, wenn sich dieses wiederholen sollte. Ein Erbarmen hatte der FLVW nicht, da schnellstmöglich zur Sollstärke von 64 Landesligisten zurückgekehrt werden soll.

Bezirksliga

Für den Bezirksliga-Aufstiegskampf bedeutet dies, dass es zu einer Aufstiegsrunde der 13 Vizemeister kommt, falls kein westfälischer Regionalligist absteigt. Die Landesligisten hätten sich hier sicherlich etwas mehr Flexibilität erhofft und eine Abstiegsrelegation der vier Fünftletzten gewünscht, um den freien Landesliga-Platz zu besetzen. Aber was nicht ist, ist nicht, kann man nur konstatieren.

Nach aktuellem Stand (17. Dezember) ist eine neue Konstellation möglich, da es fraglich erscheint, ob die IG Bönen ihren Platz in der Landesliga wahrnehmen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, wird es auch bei einem westfälischen Regionalliga-Absteiger zu einer Aufstiegsrunde der Vizemeister um einen freien Platz kommen.

Für den Abstiegskampf der Bezirksliga wurde wie für die Landesliga die „Knallhart-Variante“ gewählt.

- bei 15 Mannschaften, drei Absteiger

- bei 16 Mannschaften, vier Absteiger

- und bei 17 und 18 Mannschaften, fünf Absteiger.

Ein hartes Los für die Staffeln 1 und 12 mit 17 Mannschaften, in denen fast ein Drittel den Gang in die Kreisliga A antreten muss. So dürfte der FLVW aber die Rückkehr im nächsten Sommer zu 12 Bezirksliga-Staffeln in Stein gemeißelt haben, da die Bezirksliga-Mannschaftsstärke von 214 auf 203 bzw. 202 Mannschaften reduziert wird.

FuPa Westfalen hat die möglichen Varianten von der Oberliga bis zur Bezirksliga durchgerechnet:

Oberliga

Kein Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2022/23

+ 4 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 0 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 2 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2023/24

Ein Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2022/23

+ 3 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 1 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 2 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2023/24

Zwei Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2022/23

+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 2 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 2 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2023/24

Drei Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2022/23

+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 3 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 3 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2023/24

Vier Absteiger aus der Regionalliga: