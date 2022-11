Horrorverletzung schockt die SG Chambtal Die Partie der SG Chambtal beim TSV Detag Wernberg wird nach einer schweren Verletzung abgebrochen

So wurde die Partie in der 35. Minute beim Stand von 1:0 für den TSV Detag Wernberg abgebrochen. Was war passiert? Wie Chambtals Trainer Fritz Wittmann auf Nachfrage unserer Zeitung informierte, hatte sich Tobias Adam bei einem Pressschlag im Mittelfeld das Schien- und Wadenbein gebrochen. „Der Schiedsrichter stand direkt daneben und er hat uns dann ganz schnell signalisiert, dass er die Partie abbrechen wird.“ Denn Adam blieb mit starken Schmerzen liegen. Auf dem Platz rückten Krankenwagen und Notarzt an, um den schwer verletzten Spieler zu versorgen. Als der Spieler schließlich abtransportiert wurde, brach der Unparteiische Andreas Frieser die Partie endgültig ab. Für Trainer Fritz Wittmann gab es darüber keine zwei Meinungen: „Es gibt Situationen, da rückt der Fußball in den Hintergrund, noch dazu, wo man sofort gemerkt und gesehen hat, wie schwer die Verletzung ist.“



So spielten die beiden weiteren Chamer Landkreisteams:



1. FC Ränkam - SC Luhe-Wildenau 2:2 (0:1): Die Gäste fanden zunächst viel besser in die Partie und gingen dann auch in der 37. Minute durch Argauer in Front. Auch im zweiten Durchgang war der SC den Hausherren zunächst überlegen, was sich durch das 2:0 von Argauer in der 55. Minute auszahlte. Doch die Hausherren glaubten an ihre Chance und spielten mutig nach vorne. Dies wurde schließlich belohnt, als in der 79. Minute Dietl auf 1:2 verkürzte. Mit der eingeläuteten Schlussoffensive war es in der 88. Minute Müller, der noch den Ausgleich erzielen konnte.



SV Grafenwöhr - FC Untertraubenbach 3:0 (2:0): Auf verlorenem Posten stand das Schlusslicht aus Untertraubenbach gegen die Mannschaft aus Grafenwöhr, die im vorderen Drittel der Tabelle beheimatet ist. In der 15. Minute markierte Siemski die Führung für die Hausherren, welche in der 20. Minute Tarchila in der 20. Minute auf 2:0 ausbaute. Anschließend verteidigte der SV geschickt diesen Vorsprung, Untertraubenbach schaffte es nicht, die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen. Schlussendlich markierte in der 86. Minute Renner die endgültige Entscheidung.