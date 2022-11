Hoofs Duell mit dem Ex: "Am Wochenende müssen sie eine Pause einlegen" Landesliga Nord +++ Tabellenführer Union Schönebeck empfängt formstarke Heyrothsberger

Hoof erwartet Gegner mit viel Selbstvertrauen

„Wir haben in den vier Jahren ja auch eine gute Mannschaft geformt. Ich wünsche ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich, dass sie nach dem Saisonstart die Kurve bekommen haben. Aber am Wochenende müssen sie eine Pause einlegen“, sagt Hoof mit Blick auf die kommende Begegnung am Sonnabend um 14 Uhr. Denn nun steht Hoof in Schönebeck an der Seitenlinie und hat die nächsten Punkte fest im Visier, um den Platz an der Sonne weiter zu festigen.