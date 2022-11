Home sweet Home: Bergisch Gladbach mit Heimspiel vor Winterpause Mittelrheinliga: Die 09er wollen ihre Erfolgsserie in der BELKAW Arena am Samstag fortsetzen und ihren Fans im letzten Match vor Weihnachten einen Dreier schenken.

Home sweet Home heißt es bereits am Samstag (14:30 Uhr) für den SV Bergisch Gladbach 09, wenn in der BELKAW Arena gleich vier Flutlichter angehen. Zum letzten Mittelrheinliga-Match vor Weihnachten erwartet die Mannschaft von Trainer Stefan Müller Blau-Weiß Friesdorf und will die Erfolgsserie in der heimischen Arena fortsetzen. Im eigenen Stadion wurden bislang 15 Zähler eingefahren, auf fremdem Geläuf waren es nur fünf.

Auch am vergangenen Wochenende gab es beim BCV Glesch-Paffendorf keine Punkte. Das Team zeigte über weite Strecken zwar eine ansprechende Leistung, ließ sich aber im Laufe des Spiels „die Butter vom Brot nehmen“, wie der Trainer enttäuscht resümierte. Ein entscheidender Aspekt für das Negativ-Erlebnis war einmal mehr die fehlende Effizienz des jungen Teams, das mit einer 1:0-Führung im Rücken einige Chancen vergab, um den Deckel draufzumachen. Am Ende hieß es dann 1:2.

„Wir wollen das wiedergutmachen“, gibt der Coach die Marschrichtung für den letzten Auftritt des Jahres 2022 am Samstagnachmittag aus. Neben mehr Effizienz sieht er in Tempo und Aktivität die entscheidenden Parameter, um mit einem Dreier in die lange Liga-Pause bis Anfang März zu gehen. „Außerdem müssen wir gierig sein“, fordert Stefan Müller von seinen Jungs. Blau-Weiß Friesdorf kennen die 09er gut. Bereits in der Vorbereitung testete man gegen die Bonner und setzte sich mit 4:2 durch. Allerdings dürfte es diesmal ein ganz anderes Match werden, da die Gäste Mitten im Abstiegskampf stecken und jeden Punkt brauchen, um über den Strich zu klettern. Darauf werden die jungen Nullneuner aber vorbereitet sein und selbst alles dafür geben, mit einem Dreier die Hinserie zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Und schließlich will das Team seinen Fans mit einem Heim-Dreier ein schönes vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen.

Im Kader gibt es unterdessen wieder Zuwachs. Stefano Fragapane und Pat Hill, die schon in Glesch wieder auf der Bank saßen, stehen wieder ganz zur Verfügung. Auch Mittelstürmer Metin Kizil hat seine Rückenbeschwerden auskuriert. Fehlen werden weiterhin Nils Lück, Jan Peters und Nedim Basic.