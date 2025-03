Hessen Kassel: Alle Trainer seit 1946 im Überblick Der aktuelle Trainer heißt Rene Klingbeil

Name: Tobias Damm

Geboren: 30.10.1983

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 11.10.2019 bis 28.10.2023

Tage als Trainer: 1478 Tage



Name: Dietmar Hirsch

Geboren: 08.12.1971

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.2019 bis 09.10.2019

Tage als Trainer: 100 Tage



Name: Tobias Cramer

Geboren: 10.09.1974

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.2016 bis 30.06.2019

Tage als Trainer: 1094 Tage



Name: Matthias Mink

Geboren: 31.07.1967

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 18.01.2014 bis 24.05.2016

Tage als Trainer: 857 Tage



Name: Carsten Nulle

Geboren: 25.07.1975

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 12.11.2013 bis 18.01.2014

Tage als Trainer: 67 Tage



Name: Sven Hoffmeister

Geboren: 13.10.1970

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 12.11.2013 bis 30.06.2014

Tage als Trainer: 67 Tage

Name: Jörn Großkopf

Geboren: 29.08.1966

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.2013 bis 12.11.2013

Tage als Trainer: 134 Tage

Name: Uwe Wolf

Geboren: 10.08.1967

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 09.01.2012 bis 30.06.2013

Tage als Trainer: 538 Tage

Name: Holger Brück

Geboren: 30.09.1947

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 19.10.2011 bis 31.12.2011

Tage als Trainer: 73 Tage

Name: Christian Hock

Geboren: 11.04.1970

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 23.04.2011 bis 18.10.2011

Tage als Trainer: 178 Tage

----------------------------------------------------------------

Name: Mirko Dickhaut

Geboren: 11.01.1971

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 11.05.2008 bis 21.04.2011

Tage als Trainer: 1075 Tage



Name: Matthias Hamann

Geboren: 10.02.1968

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.2005 bis 10.05.2008

Tage als Trainer: 1044 Tage



Name: Bernd Sturm

Geboren: 17.05.1952

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 06.10.2004 bis 30.06.2005

Tage als Trainer: 267 Tage

Name: Hans-Ulrich Thomale

Geboren: 06.12.1944

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 19.02.2004 bis 05.10.2004

Tage als Trainer: 229 Tage

Name: Thomas Freudenstein

Geboren: 28.04.1962

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.04.2003 bis 13.02.2004

Tage als Trainer: 318 Tage

Name: Oliver Roggensack

Geboren: 05.03.1963

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.2001 bis 30.03.2003

Tage als Trainer: 637 Tage



Name: Holger Brück

Geboren: 30.09.1947

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.08.2001 bis 31.12.2001

Tage als Trainer: 152 Tage

----------------------------------------------------------------



Name: Horst Schmidt

Geboren: -

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 22.10.1997 bis 31.12.1997

Tage als Trainer: 70 Tage



Name: Hans-Werner Moors

Geboren: 24.07.1950

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.04.1997 bis 21.10.1997

Tage als Trainer: 203 Tage

Name: Hans-Jürgen Gede

Geboren: 14.11.1956

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1996 bis 31.03.1997

Tage als Trainer: 273 Tage

Name: Holger Brück

Geboren: 30.09.1947

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1995 bis 30.06.1996

Tage als Trainer: 365 Tage

Name: Franz Brungs

Geboren: 04.12.1936

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 22.09.1993 bis 30.06.1995

Tage als Trainer: 646 Tage

Name: Karl-Heinz Wolf

Geboren: 01.05.1951

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1992 bis 30.06.1993

Tage als Trainer: 730 Tage

Name: Hans-Ulrich Thomale

Geboren: 06.12.1944

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1990 bis 30.06.1992

Tage als Trainer: 730 Tage

--------------------------------------------

Name: Lorenz-Günther Köstner

Geboren: 30.01.1952

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 15.09.1989 bis 30.06.1990

Tage als Trainer: 288 Tage



Name: Franz Brungs

Geboren: 04.12.1936

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1987 bis 14.09.1989

Tage als Trainer: 806 Tage

Name: Holger Brück

Geboren: 30.09.1947

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 13.05.1987 bis 30.06.1987

Tage als Trainer: 48 Tage

Name: Werner Biskup

Geboren: 26.04.1942

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 08.04.1987 bis 12.05.1987

Tage als Trainer: 34 Tage

Name: Elmar Müller

Geboren: 21.02.1948

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 07.09.1986 bis 07.04.1987

Tage als Trainer: 212 Tage

Name: Rudolf Kröner

Geboren: 06.01.1942

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 06.01.1986 bis 21.08.1986

Tage als Trainer: 227



Name: Jörg Berger

Geboren: 13.10.1944

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1983 bis 04.01.1986

Tage als Trainer: 918 Tage



Name: Timo Konietzka

Geboren: 02.08.1938

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1982 bis 30.06.1983

Tage als Trainer: 365 Tage

----------------------------------------------------------------

Name: Rudolf Kröner

Geboren: 06.01.1942

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 21.02.1979 bis 30.06.1982

Tage als Trainer: 1225



Name: Walter Müller

Geboren: 22.12.1928

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.04.1976 bis 30.06.1976

Tage als Trainer: 90 Tage



Name: Robert Gebhardt

Geboren: 20.09.1920

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 31.03.1976 bis 31.05.1976

Tage als Trainer: 61 Tage

Name: Robert Gebhardt

Geboren: 20.09.1920

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 05.10.1974 bis 30.06.1975

Tage als Trainer: 268 Tage



Name: Heinz Baas

Geboren: 13.04.1922

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 06.11.1973 bis 30.06.1974

Tage als Trainer: 236 Tage

Name: Hans-Wilhelm Loßmann

Geboren: 04.04.1936

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1971 bis 10.10.1972

Tage als Trainer: 467 Tage

----------------------------------------------------------------



Name: Heinz Baas

Geboren: 13.04.1922

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1969 bis 30.06.1971

Tage als Trainer: 729 Tage

Name: Herbert Widmayer

Geboren: 17.11.1913

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1964 bis 30.06.1966

Tage als Trainer: 729 Tage

Name: Walter Müller

Geboren: 22.12.1928

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 10.09.1962 bis 30.06.1964

Tage als Trainer: 659 Tage

Name: Willibald Hahn

Geboren: 31.01.1908

Herkunft: Österreich

Zeitraum: 01.07.1960 bis 10.09.1962

Tage als Trainer: 801 Tage

Name: Hans Carl

Geboren: 31.12.1899

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1956 bis 30.06.1958

Tage als Trainer: 729 Tage

Name: Lothar Schröder

Geboren: 22.08.1914

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1950 bis 30.06.1952

Tage als Trainer: 730 Tage

Name: Karl Höger

Geboren: 27.05.1897

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1948 bis 30.06.1949

Tage als Trainer: 365 Tage

Name: Ernst Paulus

Geboren: -

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1947 bis 30.06.1948

Tage als Trainer: 365 Tage

Name: Fritz Klein

Geboren: 29.09.1911

Herkunft: Deutschland

Zeitraum: 01.07.1946 bis 30.06.1947

Tage als Trainer: 365 Tage