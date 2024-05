Musterknabe Marco Bauer beendet Leidenszeit beim Bahlinger SC

Zuweilen unterschlagen selbst einschlägige Web-Portale wie fussball.de oder transfermarkt.de die Wahrheit. Dass Marco Bauer am vergangenen Samstag in der 80. Minute beim Bahlinger Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt II eingewechselt wurde, verschweigen die sonst so akribisch geführten Statistikseiten. Aber ja, es stimmt. Eine Viertelstunde lang – inklusive fünfminütiger Nachspielzeit, in der Frankfurt den 1:0-Siegtreffer markierte – schnupperte der 23-jährige Offensivgeist erstmals in dieser Saison wieder Regionalligaluft. Ein "megageiles Gefühl" sei das gewesen, sagt Bauer, "auch wenn ich gemerkt habe, dass ich noch ein bisschen nervös war".

Es fühlt sich eben alles wieder neu an, wenn man neun Monate lang außen vor war. Eigentlich hatten sie dem gebürtigen Kiechlinsberger im vergangenen Juli eine große Bühne bereiten wollen, als Bauer mit dem BSC zum Testspiel gegen die U19 des SC Freiburg im Weinbergstadion seines Heimatorts antrat. Doch nach 20 Minuten landete ein Freiburger Gegenspieler unglücklich auf dem überstreckten Bein von Bauer – Kreuzband- und Meniskusriss. So mündete der Rote Teppich in einen Freiburger Krankenhausflur, "eine abgefahrene Geschichte", sagt Bauer.