TSV Schott verlängert mit sechs Spielern

Mainz. Der TSV Schott Mainz macht in den Planungen für die nächste Saison deutliche Fortschritte. Das Team, das aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absteigt, hat die Verträge mit einigen Leistungsträgern verlängert.

Enorme Qualität bleibt im Kader

Etienne Portmann, Jost Mairose, Dominik Ahlbach, Leon Kern, Johannes Gansmann und Jan Schulz bleiben alle weiter an Bord. "Wir sind sehr froh, bereits Anfang Mai einen solchen Kader, der eine enorme Qualität auf den Platz bringen wird, beisammen zu haben", sagt der sportliche Leiter Sascha Meeth. Auch ist klar, welche U19-Spieler in den Erstmannschaftskader aufrücken, dazu gibt es einige Zu- und Abgänge. Wer dies ist, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.