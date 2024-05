FCH verpflichtet Jacob Collmann FC Homburg: Neuzugang komt vom 1. FC Kaiserslautern Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Jacob Collmann

Der FC 08 Homburg hat den ersten Neuzugang für die neue Spielzeit zu vermelden. Stürmer Jacob Collmann wechselt im Sommer vom Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II zu den Grün-Weißen und erhält dort einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Mit Jacob Collmann hat der FC 08 Homburg seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 22-jährige Stürmer, der aktuell noch für die U21 des 1. FC Kaiserslautern in der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar auf Torejagd geht, schließt sich im Sommer den Grün-Weißen an. Der gebürtige Saarländer erhält in Homburg einen Vertrag bis Juni 2026. Collmann spielte in der Jugend zunächst für den 1. FC Saarbrücken, ehe er zur U19 der JFG Saarschleife wechselte. Im Sommer 2019 wurde der gebürtige Saarlouiser in die 1. Mannschaft der SG Mettlach/Merzig in die Schröder-Liga Saar hochgezogen. In der Saison 2022/23 wurde der 1,91m große Stürmer dort mit 27 Treffern in 30 Spielen Torschützenkönig der Liga. Im Sommer vergangenen Jahres wechselte der Angreifer zur U21 des 1. FC Kaiserslautern, für die er aktuell als Stammspieler in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf dem Platz steht.

Jacob Collmann hat für den FCK II in dieser Saison bisher 31 Spiele in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absolviert. Dabei erzielte er 19 Tore und legte 10 Treffer vor. In der Schröder-Liga Saar kam der 22-Jährige für die SG Mettlach/Merzig auf insgesamt 66 Einsätze und steuerte dabei 40 Tore sowie 18 Vorlagen bei. „Jacob hat in den letzten beiden Jahren in der Saarlandliga und der Oberliga seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Nun hat er hier bei uns die Chance, sich in der nächsthöheren Liga zu zeigen. Jacob ist ein sehr ehrgeiziger, wissbegieriger und aufmerksamer Junge, der in Kaiserslautern auch schon bei den Profis mittrainieren konnte. Durch seine Geschwindigkeit und Größe bringt er eine interessante Mischung in unser Team“, so Cheftrainer Danny Schwarz über den Neuzugang.