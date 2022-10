Die Undorfer waren gegen Sinzing glücklos im Torabschluss. In dieser Szene rauscht Philip Haasz' Versuch (Nr. 17) am langen Toreck vorbei. – Foto: Florian Würthele

Hemau kämpft den Primus nieder – Holzheim feiert Götzfried Zwei Elfmetertore bescheren Lorenzen einen Punktgewinn in Ponholz +++ Breitenbrunn feiert verdienten Derbysieg +++ Frühes Tor reicht Sinzing in Undorf

Das Führungsduo lässt Federn! Leader Pielenhofen-Adlersberg verlor bei kampfstarken Hemauern mit 1:2, Ponholz kam zu Hause trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Pause nicht über ein 2:2 gegen Lorenzen hinaus. Im Tabellenkeller schaut es für Beratzhausen nach einer neuerlichen Niederlage immer düsterer aus. Der Spieltag in der Übersicht:

Tore: 0:1 Semmler (15.), 0:2 Schneider (78.). Zeitstrafe: Josef Weigert (88./Beratzhausen). Töging nutzte die Fehler der Heimelf gnadenlos aus und brachte das Spiel souverän über die Runden. Beratzhausen schafft es einfach nicht, sich aus dem Abstiegsstrudel zu befreien.





Tore: 1:0 Fröhler (40.), 2:0 Herling (45.), 2:1 Kögler (63./FE), 2:2 Pöschl (67./FE). In der ersten ausgeglichenen Halbzeit gab es keine entscheidenden Vorteile für beide Teams. Kurz vor der Pause waren die ATSV-Stürmer zwar erfolgreich, nach Wiederbeginn ließen sie jedoch einige klare Möglichkeiten aus. Zwei Foulelfmeter brachten den Ausgleich. Glück für die Hausherren, als Kögler (85./Lorenzen) mit seinem Kopfball nur die Latte traf.





Tor von Mario Götzfried (86./Foulelfmeter). Zeitstrafe: Schmid (17./Holzheim). In dieser von beiden Mannschaften ausgeglichen gestalteten Partie konnten sich die Holzheimer in der zweiten Hälfte deutlich steigern und gewannen gegen den Favoriten buchstäblich in letzter Minute durch den verwandelten Foulelfmeter, der Götzfrieds fünftes Saisontor war!





Tore. 1:0 Gromann (36.), 2:0 Baumer (89.), 3:0 Dirigl (90.+1). In einem intensiven Derby konnte sich am Ende die Heimelf verdient durchsetzen. Der Sieg fiel eventuell um ein Tor zu hoch aus. Merkl (30./Dietfurt) traf den Pfosten. Breitenbrunns Torwart Brüderlein hielt einen von Schweiger (76.) geschossenen Foulelfmeter.





Tor von Simon Sigl (7.). In einem ausgeglichenen Spiel erzielte der Gast schon zu Beginn das entscheidende Tor. Weitere Gelegenheiten wurden auf beiden Seiten ausgelassen, u. a. vergab Killmann allein vorm Gehäuse. Aufgrund der Überlegenheit in der zweiten Halbzeit hätte sich Undorf einen Punkt verdient gehabt!





Tore: 0:1 Eigentor (15.), 1:1 Seitz (20.), 2:1 Tischhöfer (35.). Rote Karte: Schels (70./Hemau/letzter Mann). Zeitstrafe: Hölzl (72./Hemau). Der TVH zeigte eine überragende, kämpferische Mannschaftsleistung gegen den Tabellenführer. Nach roter Karte und Zeitstrafe waren in den Schlussminuten nur noch neun Spieler im Feld, die den Erfolg über die Zeit retteten. Pech für den FC, der drei Lattentreffer zu verzeichnen hatte.



Die Spieltagsvorschau:





Hinspiel: 1:4. Im Altmühltal war Schlusslicht Beratzhausen (13., 8 Punkte) klar unterlegen und stand wieder einmal mit leeren Händen da. Nach wie vor ohne Cheftrainer, müssen sich die Spieler auf die Grundtugenden zurückbesinnen. Es geht ums Überleben. Bereits am Samstag begrüßt man Töging (11., 13) zu einem Kellerduell bei sich. Die Gäste benötigen selbst dringend Zählbares, um den Sichtkontakt zum rettenden Ufer nicht zu verlieren.





Hinspiel: 3:1 Ligawechsler SC Lorenzen (8., 18) hat im bisherigen Saisonverlauf schon unter Beweis gestellt, dass er es auch gegen die „Großen“ der Liga aufnehmen kann. Selbstbewusst geht die Elf von Trainer Stephan Besold die schwere Aufgabe gegen den Zweiten Pirkensee-Ponholz (25). Die Niederlage in Painten hat PiPo natürlich überhaupt nicht geschmeckt, nun gilt's, zu Hause in die Spur zurückzufinden.





Hinspiel: 2:0 (Sportgerichtswertung). Auch wenn ihm die Punkte im Nachhinein am grünen Tisch zugesprochen wurden – der ASV (6., 19) legte im jüngsten Duell mit Sinzing einen der schwächsten Auftritte bisher hin. Diesmal möchte er es besser machen. Die beiden Remis zuletzt waren weder Fisch noch Fleisch. Der Sinzinger Elf (10., 16) dürfte die Heimniederlage gegen Hemau – mit viel Latten-Pech – noch wurmen. Sie könnte bei einem Dreier tabellarisch an Gegner Undorf vorbeiziehen und sich gleichzeitig ein kleines Polster auf die Abstiegszone aneignen.





Hinspiel: 3:5. Ohne Angst vorm Favoriten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, kam Painten (3., 22) zum doch überraschenden Heimtriumph über den bisherigen Tabellenführer aus. Als Aufsteiger steht man exzellent da. Es wartet also ein höchst unbequemes Heimspiel für den abstiegsbedrohten und heimschwachen ASV Holzheim (12., 11), der jedoch zwei seiner bisher drei Saisonsiege aus den vergangenen drei Matches ziehen konnte.





Hinspiel: 2:2. Eng umkämpft waren die letzten Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen eigentlich immer. 2018 ging's sogar in der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation gegeneinander. Und auch für Sonntag ist ein Favorit beileibe nicht auszumachen. Beide Mannschaften krebsen mit je 19 Zählern im Tabellenmittelfeld herum. Das Momentum spricht ganz leicht für den TSV, der jedoch auswärts noch nicht auf Touren gekommen ist. Dafür weist auch Breitenbrunn eine negative Heimbilanz auf. Im Grunde ist das alles egal, Derbys haben ja immer ihre eigenen Gesetze.





Hinspiel: 2:3. Dem knappen Heimerfolg gegen Breitenbrunn sowie dem Ponholzer Patzer sei Dank, ist Pielenhofen-Adlersberg (1., 28) nun wieder (alleiniger) Tabellenführer. Damit das so bleibt, forciert das Huber-/Schneider-Team in Hemau beim Neuntplatzierten (16) den nächsten Dreier an. Doch Vorsicht: Die Gastgeber sind seit vier Spielen unbesiegt (1/3/0).