Helios holt sich den vierten Sieg in Folge

Vierter Sieg in Folge für die II. MÄNNER

Bei unserer II. Männer läuft es derzeit so richtig rund. Der klare 3:1-Erfolg am Samstag-Vormittag gegen die SG Gittersee war der vierte Sieg in Serie, den die Mannschaft von Coach Enrico Stellmacher in der STADTLIGA B einfuhr. „Man kann stolz auf die Jungs sein, die aktuell in einer richtig guten Verfassung sind. Für den Coach ist es ja nicht so einfach, Woche für Woche mit einer anderen Aufstellung zu agieren. Deshalb freut es uns sehr, was die Jungs daraus machen“, muss man ein Lob dem Team nach dem vierten Saisonsieg aussprechen.

Überragender Akteur beim Erfolg im SVH-Sportpark war Robert Wemme, der sich mit zwei Treffern in die Torschützenliste eintrug (12., 52 min). Die anderen Helios-Bude markierte Ben Lucas Riedel. Für die Gäste war vor 15 Zuschauern Iska Abdi (19.) erfolgreich.