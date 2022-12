Helios feiert 5 Sieg in Folge

In der ersten Halbzeit taten sich die Helitten sehr schwer, konnten nicht an die gezeigten Leistungen aus den letzten Spielen in anknüpfen. Die 1:0 Führung nach dem Treffer von Arne Klapproth in der 19. Minute war deshalb nicht unverdient. Danach kam die Stellmacher-Elf dann besser ins Spiel. Dem 1:1 Ausgleich durch Robert Wemme per Elfmeter in der 34. Minute folgte das 2:1 der Gastgeber in der 75. durch Philipp Brandau mit einem sehenswerten Kopfball. Stellmacher: "Die Anfangsphase hat mir gar nicht gefallen. Danach haben wir das Spiel besser angenommen und aus unseren Chancen die Tore erzielt. Die Effektivität war heute unser Schlüssel zum Sieg."