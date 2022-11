Heimsieg für Helios

Heute war Helios von Minute eins im Spiel. Nach 3. Minuten durfte der SV Helios Anhang schon das erste mal jubeln. Denny Cottin setzt sich über außen im 1vs1 durch und bringt eine Flanke. Diese wird immer länger und landet im Tor. In der 12. Minute ist Leon Clemens im Strafraum und wird im Zweikampf zu Fall gebracht und es ertönt der Pfiff. Elfmeter. Leon Fiebig schnappt sich den Ball und verwandelt ihn. 2:0. Das Spiel lief jetzt aus Sicht der Helitten in die richtige Richtung. Nach einer Ecke von Leon Clemens erzielt Lars Köhler das 3:0. Leider sah der Schiedsrichter ein Handspiel und gab den Treffer nicht. Auch die Druckphase der Post, kurz vor der Halbzeit, konnten die blau gelben ohne Gegentreffer überstehen.

In Durchgang zwei fanden wir keineswegs zu unserem Spiel und waren weite Strecken absolut Ideenlos. Der Ball wollte auch einfach nicht ins Tor. Nach Ecke von Leon Clemens köpft David Ertl an die Latte. Leon Fiebigs Schuss aus Elfmetern geht an den Pfosten und raus. Einen Freistoß von Leon Clemens köpft Lars Köhler ein. Aber dir Fahne geht hoch, Abseits. Auch die Post hatte einige gute Chancen, die Kevin hielt oder knapp vorbei gingen. So ging ein sehr zäher Durchgang zwei aus Sicht der Helitten, endlich zu Ende.

Endstand 2:0.

Fazit Trainer:

Wir waren heute in Halbzeit eins sehr fokussiert und haben zielstrebig nach vorn gespielt. Wir hätten auch noch ein Tor mehr schießen können. In Halbzeit zwei haben wir fußballerisch nur in ganz wenigen Situationen, Akzente nach vorn setzen können. Wir agierten viel zu viel mit langen Bällen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir zwei Halbzeiten Fußball spielen, sowie wir es auch schon gezeigt haben. Am Ende bleiben die drei Punkte bei uns, was den Jungs wieder ein Aufschwung geben wird.

Der Post wünschen wir weiterhin viel Erfolg.