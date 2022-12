Hebertsfelden schnappt sich Gruber - Coach Taboga macht weiter Der ehemalige Landesligakicker läuft zukünftig für den Kreisligisten auf +++ Tobias Steinbeißer kehrt vom FC Mariakirchen zurück

Der SV Hebertsfelden hat einen dicken Fisch an Land gezogen: Stefan Gruber wechselt in der Winterpause zum Tabellensechsten der Kreisliga Isar-Rott. Der 32-jährige Routinier war bis zum Spätsommer Spielertrainer des TSV Triftern, den er im Sommer 2019 in die Kreisklasse führen konnte. In der Vita des Mittelfeldmannes stehen unter anderem 50 Landesliga-Einsätze (vier Tore) und 68 Bezirksliga-Spiele (28 Treffer), die er allesamt für die TuS Pfarrkirchen absolvierte. Mit Tobias Steinbeißer kann der SVH außerdem einen weiteren Neuzugang begrüßen, der beim früheren Landesligisten ein altbekanntes Gesicht ist.