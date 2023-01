Hauzenberg: Mader kehrt zurück - Schmid und Süß bleiben Den 29-jährigen Stürmer zieht es bereits zum dritten Mal zu den Staffelbergern

"Ich bin mit Mane immer in Kontakt geblieben, da wir uns auch privat sehr gut verstehen. Er war bei uns über Jahre der Torjäger vom Dienst, wurde in der Saison 17/18 sogar Torschützenkönig der Landesliga Mitte und man konnte sich zu jederzeit auf ihn verlassen. Dass er nun zum dritten Mal nach Hauzenberg wechselt, zeigt nur, wie wohl er sich bei uns gefühlt hat und wie hoch die gegenseitige Wertschätzung ist. Er hat sicherlich körperlich noch etwas aufzuholen, dafür wird ihm die Vorbereitung und die Rückrunde sehr guttun. Ein weiterer Fingerzeig ist die Zusage von Youngster Basti Schmid. Basti wurde von einem höherklassigen Nachbarverein intensiv umworben, trotzdem hat er die richtige Entscheidung getroffen und geht den Weg weiter mit uns. Im Defensivbereich hat sich Maxi Süß in den eineinhalb Jahren Landesliga beim FC Sturm stetig verbessert und gesteigert. Wenn er so weitermacht, wird er uns in der Defensive so stabilisieren, wie wir uns das in Zukunft auch vorstellen. Der bisherige Saisonverlauf hat uns auch aufgezeigt, dass wir an unserer Defensive arbeiten müssen. Hier gibt es noch Luft nach oben", lässt Sturm-Coach Alexander Geiger verlauten.







Auch Manuel Mader, der für den FC Sturm Hauzenberg schon 129 Partien, in denen dem Vollblutstürmer 73 Treffer glückten, freut sich über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: "Zunächst einmal möchte ich mich beim FC Tittling bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, in das Trainerdasein reinzuschnuppern und dass ich die Freigabe für den Wechsel erhalten habe. Es hat mir in Tittling sehr viel Spaß gemacht, in den letzten Monaten entwickelte sich jedoch verstärkt der Wunsch, es als Spieler nochmal höherklassig zu versuchen. Da der Kontakt zum FC Sturm nie abgerissen ist und ich in Hauzenberg viele schöne und erfolgreiche Fußballjahre erleben durfte, freut es mich umso mehr, dass der Wechsel bereits jetzt im Winter funktioniert hat und hoffe, dass ich dem Verein und der Mannschaft so schnell wie möglich beim Erreichen der Ziele helfen kann.“