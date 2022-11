Hartes Stück Arbeit bringt Viertelfinaleinzug!

Chaos vor der Partie. Gleich mehrfach wurde die Partie zeitlich vom Gastgeber verlegt, selbst nachts 23.00Uhr. So kann man es auch versuchen! Selbst die Unparteiischen reisten entnervt nach Weißig an, bekamen dann nach mehrfacher Nachfrage eine Kabine zugewiesen. Optimal sieht anders aus. So wie unsere Kadersituation an diesem unfreundlichen Mittwoch. Gleich 12 Spieler mussten passen. Unser Torwart Louis Rimane durfte so gleich mal noch 20 Minuten als Stürmer ran. Optimal halt. Höhepunkt dann nach unserer Anreise. Das freundliche Imbisspersonal musste uns dann mitteilen, dass es 11.30Uhr nur Kuchen gäbe. Abreise stand im Raum! Kaffee für 1€ in einer weißen, neutralen, Kaffeetasse rettete es.

Zerrig die Partie auf dem Kunstrasenplatz. Wir blieben im ganzen Spiel ruhig. Der Gastgeber versuchte nicht nur vor der Partie zu ekeln, sondern auch während der Partie. Immer wieder Provokation. Wir setzen unser Ziel um. 2 schnelle Treffer stellten die Weichen. Allerdings hätte es auch richtig eklig werden können, denn der Gastgeber vergab in der ersten Minute eine Topchance. Erst Elijah Bönisch mit Distanzschuss möglicherweise haltbar, dann nach Ecke von wiederum Bönisch unhaltbar Jannes Kühn. Nach 17 Minuten stand der erste Fuß im Viertelfinale. Bis zur Halbzeit hin und her, aber mehr Krampf als Messi.