Hart erkämpfter Sieg für die SG

Ein hartes Stück Arbeit war der 2:1 Erfolg der SG Gerzen/Aham beim Hinterbänkler SpVgg Loiching. Überschattet wurde die Begegnung von einer vermutlich schweren Knieverletzung von Otto Märkl in der ersten Halbzeit, die er sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers zuzog.

Die SG erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach einer Minute in Führung. Christian Gartner flankte von der linken Seite in den Strafraum, Thomas Maier schloss per Kopf zum 0:1 ab. In der Folgezeit egalisierten sich beide Teams weitgehend und agierten über die komplette Spielzeit sehr körperlich. Die Angriffsbemühungen der Gäste verpufften meist in der stabilen Loichinger Defensive. Auf der anderen Seite vergab Lukas Ruehrmeyer nach einem Abpraller die beste Chance der SpVgg.

Im zweiten Abschnitt sah sich Gerzen/Aham immer öfter in die eigene Hälfte gedrängt und so war das 1:1 in der 54. Minute nur die logische Konsequenz - Alexander Luchs jagte einen Freistoß aus 23 Metern ins lange Eck. Loiching blieb in diese Phase weiterhin am Drücker und war dem zweiten Treffer näher als die SG. Erst in der letzten Viertelstunde wurden die Blenninger-Schützlinge offensiv wieder aktiver. In der 82. Minute fand Christian Gartner in Christoph Leierseder einen Abnehmer seiner Freistoßflanke aus dem Halbfeld. Dieser erzielte aus spitzem Winkel mit dem Kopf per Bogenlampe ins lange Eck den erlösenden 2:1 Siegtreffer für die SG Gerzen/Aham. Mit diesem Erfolg behauptet man den zweiten Tabellenplatz und rückt Spitzenreiter SV Wendelskirchen sogar bis auf zwei Punkte auf die Pelle.