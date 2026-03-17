Spieltag 27: In der Oberliga Hamburg bleibt das Titelrennen spannend. Eimsbütteler TV, ETSV Hamburg und TuS Dassendorf gewinnen ihre Spiele und bleiben dicht beisammen. Dahinter rückt HT 16 weiter nach vorne, während FK Nikola Tesla in letzter Sekunde bei SC Victoria Hamburg punktet.
UPDATE: Harnik, von Knebel und Dreierpack vom TSV Buchholz - das ist die aktuelle Elf der Woche:
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Nach dem starken 2:2 gegen Tabellenführer ETSV Hamburg hätte der FC Süderelbe normalerweise eine Woche später bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch das Spiel beim Regionalliga-Absteiger fällt aus. Die Partie wurde am Freitagmorgen abgesetzt - warum? Der FSC beklagt "zahlreiche Krankheitsfälle" und hat entsprechend beim Hamburger Fußball-Verband eine Absetzung der Begegnung beantragt und, vorbehaltlich einer Prüfung, genehmigt bekommen. Wann das Duell stattdessen stattfinden soll, ist aktuell noch offen.
SC Victoria – FK Nikola Tesla 2:2
SC Victoria: Simon Heinbockel, Brian Jungjohann, Julian Pötzinger, Max Kahr, Pepe Nick Bensch, Luca Fynn Reimers, Luca Joel Palzer (90. Dennis Bergmann), Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Luis-Luka Gleich (78. Richard Arndt), Darijo Maksimovic (78. Brayann Charles-Emmanuel Kouakou), Moritz Erichsen (70. Yago Heider) - Trainer: Sascha Bernhardt
FK Nikola Tesla: Finn Fenske, Mustafa Erdinc Asar (48. Fawaz Kassimou), Mehmet Necati Agdan (68. Joe Thomas Gillessen), Ephrahim Kofi Asante, Zisimos Dimakis, Terje Scheffel, Kokou Michel Amorin (62. Diyar Asif), Elija Facundo Sinemus (46. Gedeon Owusu Wedemeyer), Jed Adotey, Emin Leon Brobbey, Ede Mika Zimmermann - Trainer: Nils Hachmann
Schiedsrichter: Paul Dühring
Tore: 0:1 Ephrahim Kofi Asante (19.), 1:1 Zisimos Dimakis (24. Eigentor), 2:1 Pepe Nick Bensch (49.), 2:2 Emin Leon Brobbey (90.+5)
Der SC Victoria Hamburg war klarer Favorit, musste sich am Ende jedoch mit einem 2:2 gegen den FK Nikola Tesla begnügen. Dabei steckte den Gastgebern noch das intensive Pokalspiel vom Dienstag in den Knochen: Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt hatte Victoria bereits mit 3:1 geführt, ehe ein Flutlichtausfall zur Unterbrechung und schließlich zum Abbruch der Partie im Viertelfinale des Lotto-Verbandspokals führte. Der Fall liegt jetzt beim Hamburger Fußball-Verband.
Auf dem Platz erwischten zunächst die Gäste aus dem Tabellenkeller den besseren Start. Ephrahim Kofi Asante brachte Tesla in der 19. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Brian Jungjohann zum 1:1 aus (24.). Nach dem Seitenwechsel schien Victoria das Spiel endgültig zu drehen. Pepe Nick Bensch traf kurz nach Wiederbeginn zum 2:1 (49.) und brachte die Gastgeber auf Kurs Heimsieg. Lange deutete alles darauf hin, dass die Punkte beim Favoriten bleiben würden. Doch Tesla gab sich nicht geschlagen. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Emin Leon Brobbey der späte Lucky Punch zum 2:2 (90.+5). Für die Gäste ist der Punktgewinn im Abstiegskampf enorm wertvoll, während Victoria trotz Favoritenrolle und Führung kurz vor Schluss zwei wichtige Zähler liegen lässt.
Der HT 16 bleibt das Team der Stunde in der Oberliga Hamburg. Beim direkten Tabellennachbarn USC Paloma feierte die Mannschaft von Trainer Erdinc Örün einen knappen, aber wichtigen 1:0-Auswärtssieg und gewann damit auch das vierte Spiel des Jahres 2026. Vor 120 Zuschauern entwickelte sich lange eine torlose Begegnung, in der beide Mannschaften zunächst ohne Treffer blieben. Die Entscheidung fiel schließlich erst im zweiten Durchgang: Jeffrey Adu, der zur Pause eingewechselt worden war, erzielte in der 73. Minute das Tor des Tages und brachte HT 16 in Führung. Paloma suchte in der Schlussphase noch einmal den Weg nach vorne, doch die Defensive von HT 16 hielt stand und brachte die Führung über die Zeit. Durch den Erfolg rücken beide Mannschaften nun noch enger zusammen: USC Paloma und HT 16 stehen jeweils bei 41 Punkten. Allerdings haben die Gastgeber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand, sodass sich im Rennen um die oberen Tabellenplätze noch einiges verschieben kann. Für HT 16 unterstreicht der vierte Sieg in Serie jedoch eindrucksvoll die derzeitige Formstärke.
USC Paloma – HT 16 0:1
USC Paloma: Tjark Grundmann, Felix Frederic Spranger, Quincy Adjei, Tom Burmeister, Samuel Jacob (85. Florian Alexander Maria Rust), Michel Lucas Blunck (73. Allan Michael Muto), Aulon Lekaj (46. Johann Magnus Buttler), Yannick Albrecht (73. Marco Andre Schroeder), Moritz Maximilian Niemann, Lennart Keßner, Jan Paul Koschorreck (46. Mohamed Giresse Fane) - Trainer: Marius Nitsch
HT 16: Bünyamin Ekrem Bulanik, Furkan Berat Gökmen (81. Gökhan Iscan), Nico Gerber, Jesse Obeng Boateng, Merdan Kaya, Deran Toksöz (33. Valentin Zalli), Burak Hüseyin Keskin, Rouven Treu, Chris Tabi Bandoh (46. Jeffrey Adu), Elyesa-Kamil Pekin (89. Milad Akin), Emirkaan Güzel (81. Aaron Nkansah) - Trainer: Erdinc Örün
Schiedsrichter: Sören Wilhelm (Hamburg) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Jeffrey Adu (73.)
FC Türkiye Wilhelmsburg – TuS Dassendorf 0:7
FC Türkiye Wilhelmsburg: Ubai El Kahil, Oguz Koras, Amed Ormangören, Joel Morkeh, Enes Aksoy (69. Fatih Umurhan), Noah-Ali Musse Osman (33. Metekaan Yilmaz), Arnold Asenso Hoeling, Adahan Özgül (46. Sorato Izumi), Abdalla Mountari (46. Viktor Hugo Cadilhe Branco), Benjamin Acheampong (58. Michael Ening), Hyodo Yushin - Trainer: Adil Tolga Odabas
TuS Dassendorf: Max Wendt, Yannik Nuxoll, Selcuk Rinal, Amoah Enock Hartwig, Sven Möller (58. Johann Von Knebel), Jordan Jeremiah Brown (65. Marvin Sinan Büyüksakarya), Okan Adil Kurt, Nathanael Kukanda, Mattia Maggio (65. Michael Kobert), Martin Harnik (69. Maximilian Thilo Dittrich), Karim Ay (58. Julian Robin von Haacke) - Trainer: Özden Kocadal
Schiedsrichter: Andre Becker
Tore: 0:1 Martin Harnik (23.), 0:2 Martin Harnik (30.), 0:3 Mattia Maggio (45.+1), 0:4 Martin Harnik (64.), 0:5 Johann Von Knebel (78.), 0:6 Johann Von Knebel (80.), 0:7 Johann Von Knebel (88.)
Zwischen dem Niendorfer TSV und HEBC Hamburg fielen keine Tore. Beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt begnügen, der im Tabellenmittelfeld kaum Veränderungen bringt.
Niendorfer TSV – HEBC Hamburg 0:0
Niendorfer TSV: Gian-Luca Graefe, Tim Philipp Krüger, Lennard Speck (69. Leandro Kreit Casale), Daniel Brückner (79. Farhad Khalaf), Lars Kuchenbecker, Jesse Petri, Lennart Konstantin Henry Merkle, Joseph Noha Akugue, Pascal Gettu Ayene (59. Ante-Akira Kutschke), Leon Neumann, Lennard Heiduck - Trainer: Ali-Reza Farhadi
HEBC Hamburg: Jannik Schoon, Hendrik Diekmann (58. Jorma Eggers), Robin Schmidt, Bastian-Marko Stech, Lionel Aloileda Coelestin Edward von Zitzewitz (78. Luca Garcia), Muhammet Ali Aktürk (46. Christopher Grünewald), Janek Wrede, Malte Alexander Wilhelm (69. Fabian Lemke), Robert Schick (69. Tjorven Bastian Dan Köhler), Hammed Nawaz, Gian Luca Verago - Trainer: Philipp Obloch
Schiedsrichter: Daniel Gawron (Hamburg)
Tore: keine Tore
Der ETSV Hamburg bleibt Tabellenführer Eimsbütteler TV dicht auf den Fersen. Gegen den TSV Sasel sorgten die Gastgeber früh für klare Verhältnisse. Bereits nach sechs Minuten brachte Blerim Qestai den ETSV in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Dominik Akyol auf 2:0 (8.). Auch nach der Pause blieb der ETSV überlegen, erneut Akyol traf zum 3:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte Vedat Düzgüner kurz vor dem Ende (87.).
ETSV Hamburg – TSV Sasel 4:0
ETSV Hamburg: Tom Müller, Yannick Siemsen, Andy Appiah (82. Alexander Borck), Lennart Appe, Eugenio Junior Lopes, Ridel Varela Monteiro, Blerim Qestai (46. Luke Sendzik), Can Kömürcü, Nick Selutin (82. Abdul Gafar Abdul Rauf), Dominik Akyol (66. Muhamed Ajruli), Luis Jahraus (75. Vedat Düzgüner) - Trainer: Jan-Philipp Rose
TSV Sasel: Anton Lattke, Alexander Kay, Lennart Wallner, Maximilian Kofi Konadu Addai (64. Marc-Oliver Timm), Nick Peters, Nick Johann Hoffmann, Samir Amiri (19. Michael Boakye Janssen), Robert Bogdan Gidion (46. Leif Thele), Emmanuel Schlas, Selim Ajkic, Mohamed Nassar (64. Sinotando Stefan Thurow) - Trainer: Jan Holger Ramelow
Schiedsrichter: Marvin Vogt
Tore: 1:0 Blerim Qestai (6.), 2:0 Dominik Akyol (8.), 3:0 Dominik Akyol (54.), 4:0 Vedat Düzgüner (87.)
Der Eimsbütteler TV verteidigte seine Tabellenführung mit einem Auswärtssieg beim SV Halstenbek-Rellingen. Bereits in der Anfangsphase brachte Dilan Karim Mohamed die Gäste in Führung (13.). Der Tabellenführer kontrollierte die Partie anschließend über weite Strecken, ehe Samuel Abiodun Olayisoye in der 69. Minute den entscheidenden zweiten Treffer nachlegte. Damit bleibt der ETV an der Spitze der Oberliga und hält den Verfolger ETSV weiterhin auf Distanz.
SV Halstenbek-Rellingen – Eimsbütteler TV 0:2
SV Halstenbek-Rellingen: Mario Riesner, Patrick Hoppe, Mohamed Kaba, Finn Luka Schmalfeld, Salih Mustafa Tahhan, Martin Andreas Jakubietz, Jeremy Miljevic, Linus Malte Lehment (61. Moritz Eric Brandis), Leopold Knies (61. Alexandros Kotzapanagiotou), Aytunc Isik, Shion Uchibori - Trainer: Dominik Lange
Eimsbütteler TV: Jo-Daniel Krohn, Samuel Abiodun Olayisoye, Juri Carl Jonny Marxen, Farid Maboa Dibamba (83. Gabriel Balde), Bamo Karim Mohamed, Jasper Hölscher, Emre Cem Töremis, Jon Willem Pauli (75. Jonas Hinz), Max-Adrian Donel Mbodje (76. Toralf Hense), Bilal Damala (83. Benjamin Lucht) - Trainer: Can Timo Schultz
Schiedsrichter: Tom Kriebisch (Hamburg)
Tore: 0:1 Dilan Karim Mohamed (13.), 0:2 Samuel Abiodun Olayisoye (69.)
TSV Buchholz 08 – SV Curslack-Neuengamme 7:0
TSV Buchholz 08: Tim Burgemeister, Jonas Fritz (61. Phil Noah Wyludda), Jakob Schulz, Milaim Buzhala, Simon Leonardo Keisef, Torben Rembacz (64. Jan Matthees), Mahmoud Haidar (61. Robin Tzinevrakis), Till Strohbehn, David Rene Mrozek Glischinski (61. Rico-Leon Stahl), Niklas Schulz, John-Ruben Cassel (78. Leandro Mendes Tavares) - Trainer: Christoph Behrens
SV Curslack-Neuengamme: Leon Muharemi, Witalij Wilhelm, Marvin Schalitz (46. Leon Warremann), Luca Joel Winterfeld (71. Ebrahima Njie), Robert Pallasch (46. Marcio Johannsen), Agatino Indulto, Tim Schmidt, Mark Obeng Boateng, Maximilian Zoch, Marvin Michel Möller, Nathaniel Schade (46. Jonas Holz) - Trainer: Olaf Poschmann
Schiedsrichter: Dennis Voß
Tore: 1:0 Torben Rembacz (6.), 2:0 David Rene Mrozek Glischinski (9.), 3:0 Mahmoud Haidar (14.), 4:0 Mahmoud Haidar (36.), 5:0 John-Ruben Cassel (43.), 6:0 John-Ruben Cassel (58.), 7:0 Robin Tzinevrakis (67.)
Der SC Vorwärts/Wacker Billstedt setzte sich in einer unterhaltsamen Begegnung knapp gegen TuRa Harksheide durch. Emrah Kerim Ates brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), ehe Billstedt ausbaute. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Felix Möller für Harksheide (44.). Nach einer guten Stunde stellte Evailton Braima Martins Fernandes zunächst auf 3:1 (61.), doch nur wenige Minuten später gelang Tim Linus Guenther der erneute Anschluss (64.). Billstedt verteidigte den knappen Vorsprung und sicherte sich die drei Punkte.
SC Vorwärts/Wacker Billstedt – TuRa Harksheide 3:2
SC Vorwärts/Wacker Billstedt: Sebastian Majewski, Oliver Eugene Doege, Choi Incheol, Derrick Duah, Andranik Khachaturi Ghubasaryan, Alamsa Lama Cone, Emrah Kerim Ates, Luis Hacker, Eudel Silva Monteiro, Evailton Braima Martins Fernandes, Marvin Jeremy Wiedemann - Trainer: Gökhan Acar - Trainer: Ümit Taytanli
TuRa Harksheide: Niklas Eike Grünitz, Cristopher Micheel, Daniel Schkarlat, Olgherto Balliu, Julian Gebhardt, Tammo Mölck, Yannick Fischer, Maximilian Vollstädt, Cristopher Andree Rieder Lazo, Felix Möller, Chris Niklas Heuermann - Trainer: Jörg Schwarzer
Schiedsrichter: Florian Schwarze (Hamburg)
Tore: 1:0 Emrah Kerim Ates (9.), 2:0 (31.), 2:1 Felix Möller (44.), 3:1 Evailton Braima Martins Fernandes (61.), 3:2 Tim Linus Guenther (64.)
28. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma
Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe
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