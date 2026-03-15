 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Nach Spielabbruch im Lotto-Pokal Hamburg: Viertelfinale neu angesetzt

Lotto-Pokal Hamburg: Das Viertelfinale zwischen dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt und dem SC Victoria hat am Dienstag ein vorzeitiges Ende gefunden, weil das Flutlicht ausgefallen war. Auf den Spielabbruch folgt nun eine Neuansetzung der Partie.

von red · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser
Nächste Chance für Vorwärts/Wacker im Lotto-Pokal Hamburg.
Nächste Chance für Vorwärts/Wacker im Lotto-Pokal Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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"Technik is the bitch" - so salopp und treffend hatte Ümit Taytanli, Trainer des SC Vorwärts/Wacker Billstedt, den Spielabbruch gegen den SC Victoria im Lotto-Verbandspokal Hamburg zusammengefasst. Beim Stand von 3:1 für "Vicky" hatte die Flutlichtanlage am Dienstag endgültig ihre Arbeit eingestellt, nachdem sie zuvor schon im ersten Durchgang ausgefallen. So bleib Schiedsrichter Thomas Bauer in der Schlussphase keine andere Wahl, als die Partie abzubrechen. Entsprechend stellte sich sofort die Frage, wie es weitergeht - und nun gibt es die Antwort.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FK Nikola Tesla
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Abpfiff

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SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
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Abpfiff

Wer nämlich auf die offizielle Ansetzung im Hamburger Verbandspokal schaut, wird feststellen: Das abgebrochene Viertelfinale wurde neu angesetzt, gespielt werden soll an Ostermontag, 6. April, um 15 Uhr erneut mit Heimvorteil von Vorwärts/Wacker. Die Entscheidung des Hamburger Fußball-Verbands war zu erwarten. Einerseits werden in Deutschland keine "Rest-Minuten" an anderen Tagen ausgespielt, andererseits hat Gastgeber Vorwärts/Wacker verschiedene Maßnahmen ergriffen, damit das Flutlicht bis zum Ende funktioniert. Für den SC Victoria ist es natürlich bitter, die Gäste lagen hinten und drehten nach der Pause die Partie. Immerhin: Flutlicht wird an Ostern bei einer Anstoßzeit um 15 Uhr nicht benötigt werden.

Bereits im Halbfinale sind der ETSV Hamburg, USC Paloma und der HEBC Hamburg - allesamt Oberligisten, weshalb schon feststeht: Neuer Verbandspokalsieger in Hamburg wird ein Klub aus der fünften Liga!

So lief die Partie vor dem Abbruch

SC Vorwärts/Wacker Billstedt – SC Victoria 1:3 --- Abbruch
SC Vorwärts/Wacker Billstedt: Sebastian Majewski, Lawrence Schön, Joschua Rönnau, Andranik Khachaturi Ghubasaryan, Alamsa Lama Cone, Luis Hacker, Eudel Silva Monteiro, Bujar Sejdija, Evailton Braima Martins Fernandes, Michel Frank Hans Dieter Netzbandt, Marvin Jeremy Wiedemann - Trainer: Gökhan Acar - Trainer: Ümit Taytanli
SC Victoria: Hendrik Rabe, Brian Jungjohann, Max Kahr, Pepe Nick Bensch, Luca Fynn Reimers, Luca Dammann, Luca Joel Palzer, Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Luis-Luka Gleich, Darijo Maksimovic, Yago Heider - Trainer: Sascha Bernhardt
Schiedsrichter: Thomas Bauer
Tore: 1:0 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (45.+4), 1:1 Brian Jungjohann (53. Foulelfmeter), 1:2 Luca Dammann (57.), 1:3 Luca Joel Palzer (67.)

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