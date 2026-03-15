Dreierpacks von Harnik und von Knebel: TuS Dassendorf mit Gala

Die TuS Dassendorf hat ihre Ambitionen im Titelrennen der Oberliga Hamburg eindrucksvoll unterstrichen. Beim abstiegsbedrohten FC Türkiye Wilhelmsburg gewann die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal mit 7:0 (3:0). Damit ist die Revanche für das 1:1 im Hinspiel gelungen.
Im Mittelpunkt standen zwei Dreierpacks: Martin Harnik stellte mit drei Treffern früh die Weichen auf Sieg. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer traf zunächst in der 23. Minute zur Führung und legte nur sieben Minuten später nach (30.). Kurz vor der Pause erhöhte Mattia Maggio auf 3:0 (45.+1), ehe Harnik kurz nach dem Seitenwechsel seinen dritten Treffer nachlegte (64.). Der ehemalige Angreifer von Werder Bremen und des VfB Stuttgart zeigt sich aktuell bestechend in Form, denn schon beim 4:1-Erfolg gegen den TSV Buchholz traf der Routinier dreimal; Weggefährte Max Kruse stand diesmal nicht im Kader.
In der Schlussphase setzte Johann von Knebel noch einen drauf. Der Joker traf innerhalb von zehn Minuten gleich dreimal (78., 80., 88.) und schraubte das Ergebnis in ungeahnte Höhen.
Für Dassendorf bedeutet der deutliche Erfolg einen weiteren wichtigen Schritt im Titelrennen. Mit nun 49 Punkten bleibt die TuS in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Eimsbütteler TV und dem ETSV Hamburg.
Ganz anders sieht die Lage beim FC Türkiye Wilhelmsburg aus. Der Tabellen-16. kassierte eine deutliche Niederlage und muss im Abstiegskampf vor allem gegen direkte Konkurrenten punkten - und das am besten schon am kommenden Wochenende gegen das Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme. Dassendorf empfängt bereits ebenfalls samstags den Niendorfer TSV.
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