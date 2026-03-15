Dreierpacks von Harnik und von Knebel: TuS Dassendorf mit Gala Deutliche Machtdemonstration in der Oberliga Hamburg: TuS Dassendorf feiert beim FC Türkiye Wilhelmsburg einen 7:0-Kantersieg. Martin Harnik und Johann von Knebel, sogar lupenrein, schnüren jeweils Dreierpacks - auch ohne Max Kruse bleibt der Titelkandidat in Topform. von red · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Martin Harnik hat jetzt neun Tore in zehn Saisonspielen für TuS Dassendorf erzielt. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Die TuS Dassendorf hat ihre Ambitionen im Titelrennen der Oberliga Hamburg eindrucksvoll unterstrichen. Beim abstiegsbedrohten FC Türkiye Wilhelmsburg gewann die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal mit 7:0 (3:0). Damit ist die Revanche für das 1:1 im Hinspiel gelungen.

Harnik in bestechender Form Im Mittelpunkt standen zwei Dreierpacks: Martin Harnik stellte mit drei Treffern früh die Weichen auf Sieg. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer traf zunächst in der 23. Minute zur Führung und legte nur sieben Minuten später nach (30.). Kurz vor der Pause erhöhte Mattia Maggio auf 3:0 (45.+1), ehe Harnik kurz nach dem Seitenwechsel seinen dritten Treffer nachlegte (64.). Der ehemalige Angreifer von Werder Bremen und des VfB Stuttgart zeigt sich aktuell bestechend in Form, denn schon beim 4:1-Erfolg gegen den TSV Buchholz traf der Routinier dreimal; Weggefährte Max Kruse stand diesmal nicht im Kader. Blitz-Hattrick von Johann von Knebel In der Schlussphase setzte Johann von Knebel noch einen drauf. Der Joker traf innerhalb von zehn Minuten gleich dreimal (78., 80., 88.) und schraubte das Ergebnis in ungeahnte Höhen.