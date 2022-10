Hansa Friesoythe 1-1 TV Dinklage

Der TVD spielt eine sehr starke 1. Hälfte. Friesoythe hatte nahezu keine einzige Torchance zu verzeichnen. So fällt dann auch nicht ganzüberraschend die Führung durch Lasse BArz für den TVD. 27 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Bastian Dödtmann verdient sich einen Scorerpunkt, da er das Tor mustergültig vorbereitet hat. Dinklage hatte durchaus die Chance das Spiel schon frühzeitig zu entscheiden, Barz und Dödtmann bringen die Kugel aber nicht im Netz unter.

Mit dieser knappen Führung geht es dann also in die Pause. In der Pause muss Hammad El-Arab wohl die richtigen Worte an sein Team gerichtet haben. Die Mannschaft kam deutlich stärker aus der Pause, während der TVD den Zugriff zu der Partie völlig verloren hat.

So entwickelt sich ein anderes Spiel und Friesoythe kommt zu ersten Chancen, wie z.B. in der 60. Minute als Rohe stark reagieren muss. Aber auch Dinklage ist nicht komplett chancenlos und hätte in der 67. Minute auf 2:0 stellen können, der Ball wird aber zur Ecke geklärt.

Keven Oltmar gelang dann in der 78. Minute der Ausglich für Hansa. Er brauchte eine Flanke auf den 2. Pfosten nur noch einnicken.