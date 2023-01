Ihnen ist was zuzutrauen im Kampf um den Kreismeistertitel Cham/Schwandorf: Schwarzenfeld und allen voran Roding (in Weiß). – Foto: Carina Allacher

Hallenkronen zu vergeben: Wer beerbt Stulln und Weiden? Futsal-Kreismeisterschaften in Cham/Schwandorf und Amberg/Weiden gehen über die Bühne – hier das Kreisfinale, dort die Qualifikation

15 Mannschaften im Fußballkreis Amberg/Weiden und 25 aus den Teilkreisen Cham und Schwandorf schicken sich an, neuer Kreismeister zu werden. An diesem Freitag und Sonntag fallen erste Entscheidungen beziehungsweise die endgültige Entscheidung darüber, wer sich die Hallenkrone auf Kreisebene aufsetzt. Während in Vohenstrauß bereits die Endrunde ausgetragen wird – eine Vorrunde fiel wegen der schlechten Resonanz flach –, geht es im Gebiet Cham/Schwandorf zunächst in sechs Quali-Gruppen, die auf drei Sporthallen aufgeteilt sind, ums Weiterkommen.

Am Dreikönigstag geht es in Maxhütte-Haidhof und Roding zur Sache, Sonntag dann in Schwarzenfeld – es sind jeweils zwei Tickets für das Kreisfinale Cham/Schwandorf am 15. Januar in Neunburg vorm Wald zu vergeben. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ermitteln in Überkreuzspielen und anschließendem Endspiel die Endrundenteilnehmer für die Kreismeisterschaft. Wobei es die Finalisten in ihrem letzten Spiel locker angehen können, denn beide werden dann bereits fürs Endrundenturnier qualifiziert sein. Auffällig ist, dass weit mehr Mannschaften aus dem Teilkreis Schwandorf zugegen sind als aus Cham. Daher reicht den Chamer ein einziges Qualifikationsturnier in Roding.



Sportlich muss sicherlich dem TB 03 Roding und der SpVgg Pfreimd – die Hallenexperten schlechthin – aus der Landesliga Mitte die Favoritenrolle zugeschustert werden. Dass aber Überraschungen keineswegs ausgeschlossen sind, stellte der Hallenfußball schon oft unter Beweis. Titelverteidiger TSV Stulln ist auch wieder am Start – ebenso wie mit dem FC Vatanspor Schwandorf ein Neuling. Derweil dürften sich beim aufstrebenden Kreisklassisten FC Raindorf die technischen Fähigkeiten der Spieler bemerkbar machen.



Gruppe 1 (Freitag ab 13 Uhr in Maxhütte): FC Saltendorf, ASV Fronberg, TSV 1880 Schwandorf, FC Maxhütte-Haidhof (alle A-Klasse), FC Vatanspor Schwandorf (B-Klasse)

Gruppe 2 (Freitag ab (Freitag ab 13.30 Uhr in Maxhütte): TSV Dieterskirchen (Kreisliga), FC Wald/Süssenbach, SV Leonberg (beide Kreisklasse), SC Sinopspor 57 (B-Klasse)

Gruppe 3 (Freitag ab 13 Uhr in Roding): TB 03 Roding (Landesliga), FC Furth im Wald, SpVgg Willmering-Waffenbrunn (beide Kreisliga), SV Bernried (Kreisklasse)

Gruppe 4 (Freitag ab 13.30 Uhr in Roding): TV Waldmünchen, SSV Schorndorf (beide Kreisliga), 1. FC Raindorf, DJK Beucherling (beide Kreisklasse)

Gruppe 5 (Sonntag ab 13 Uhr in Schwarzenfeld): 1. FC Schwarzenfeld, TSV Stulln (beide Kreisliga), SV Trisching (Kreisklasse), TV Bodenwöhr (A-Klasse)

Gruppe 6 (Sonntag ab 13.30 Uhr in Schwarzenfeld): SpVgg Pfreimd (Landesliga), FT Eintracht Schwandorf, SG Neukirchen-Balbini / Kleinwinklarn (beide Kreisliga), SV Erzhäuser-Windmais (Kreisklasse) --> Hier geht's zum kompletten Spielplan