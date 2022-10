Hackenheim: Mix aus guter Laune und Gier TuS ist im Heimspiel gegen SC Hauenstein spielerisch und kämpferisch gefordert

Hackenheim. Besser hätte der vergangene Sonntag aus Sicht der Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim kaum laufen können: Erst das spektakuläre 4:3 im Topspiel beim SV Rodenbach und am Abend die Einstandsfeierlichkeiten der Neuzugänge. Dem Feiertag sei Dank konnte die Mannschaft von Spielertrainer Tim Hulsey den Erfolg in Gänze auskosten. „Das hatten wir uns auch verdient, aber jetzt gilt es, sich wieder genauso auf das nächste Spiel zu fokussieren“, sagt der 34-Jährige vor dem Duell mit dem SC Hauenstein (Sonntag, 15 Uhr).

„Da wollen wir auf unserem Kunstrasen an die starke Leistung der Vorwoche anknüpfen“, erklärt Hulsey und warnt zugleich vor einem unbequemen Gegner aus der Pfalz: „Sie sind in der Lage, spielerisch Lösungen zu finden, können aber auch über den Kampf Spiele auf ihre Seite ziehen.“ Je nachdem, welche zehn Mann SC-Spielertrainer Niklas Kupper um sich versammelt, zählt der Kader der Hauensteiner auch einige Kicker mit Oberligaerfahrung. „Es wird also unbedingt nötig sein, dass wir auf alle Aufgaben, die sie uns bereiten, eine Lösung parat haben“, sagt Tim Hulsey, der den Kontrahenten in zwei permanent wechselnden Formationen erwartet. „Oft wählen sie im Spielaufbau den langen Ball, darauf müssen wir vorbereitet sein und müssen hellwach verteidigen.“

Personell habe das intensive Gipfeltreffen im Dauerregen von Rodenbach keinerlei Spuren hinterlassen. „Die Stimmung ist super, das war sie vorher aber auch schon“, sagt Hulsey, der wieder auf Kapitän Christoph Menger bauen kann, der vor Wochenfrist noch im Urlaub weilte. „Was das angeht, haben wir wieder die Qual der Wahl“, bestätigt der TuS-Coach, der den Schwung des vergangenen Wochenendes unbedingt mitnehmen möchte. „Wir wollen kein bisschen nachlassen und uns wieder genauso entschlossen präsentieren“, sagt der 34-Jährige. Nach dem Remis und einer verhältnismäßig schwachen zweiten Halbzeit gegen Hüffelsheim, wollen die Hackenheimer in ihrem Wohnzimmer am Felseneck nun wieder drei Punkte einfahren.