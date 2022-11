Hackenheim hat Zwei-Punkte-Schnitt im Visier TuS möchte das Spieljahr gegen Schlusslicht VB Zweibrücken mit einem Erfolg beenden

Hackenheim. Auch wenn der jüngste Sieg der Landesliga-Fußballer in letzter Minute und vom Elfmeterpunkt zustandekam, waren die drei Punkte Balsam auf die zuletzt etwas geschundene Hackenheimer Fußballerseele. „Ein sehr, sehr wichtiger Sieg, der uns einfach gutgetan hat“, erklärt Spielertrainer Tim Hulsey vor dem Heimspiel gegen VB Zweibrücken am Samstag (14.30 Uhr), mit dem die Rückrunde eingeleitet wird.

„Wir haben nach Abpfiff noch länger zusammengesessen, das war auch sehr schön“, erklärt der 34-Jährige vor dem letzten Spiel des Jahres. Für das haben sich die Jungs vom Felseneck einiges vorgenommen: „Wenn wir gewinnen, hätten wir 32 Punkte aus 16 Spielen, was ein herausragender Schnitt wäre“, betont Hulsey, der das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte auch gerne mit einem Erfolgserlebnis beenden würde. „Dann hätten wir genug Puffer auf die Abstiegsplätze und nach oben hin wäre alles in Reichweite“, sieht Tim Hulsey für die dann anstehende Vorbereitung einen „guten Ansporn, dass noch einiges drin ist“. Zumal man auch nicht vergessen darf, dass mit Niklas Schneider, Noah Heim, Maximilian Walg, Oliver Gäns und Felix Frantzmann noch einige Stützen gar nicht oder nur in einigen Partien zur Verfügung standen. „Aber wir haben bewiesen, dass wir das auch mit einigen Ausfällen gut regeln können“, sagt der Spielertrainer.

Ob das Duell mit dem Tabellenletzten der „LaLiga“, gerade einmal drei Punkte sammelten die Vereinigten Bewegungsspieler bis dato, denn nun ein dankbarer Jahresabschluss sei, dazu möchte sich Hulsey nicht äußern: „Ehrlich gesagt interessiert es mich nicht, was bei ihnen los ist. Es geht nur um uns, und wir wollen die drei Punkte holen.“ Ob das Schlusslicht gerade zur rechten Zeit ans Felseneck reiste, werde man sehen, erklärt der 34-Jährige: „Sie werden sehr defensiv stehen und wir müssen sie knacken.“