Gruppenliga: Walsdorfer parken keinen Bus im Tor Teamgeist und Kompaktheit vereinen sich beim Aufsteiger zu ungeahnter Stabilität

Region . 14 Spiele, 20 Punkte, Platz acht – die Fußballer des SV Walsdorf haben den großen Sprung von der Kreisoberliga in die Gruppenliga mit nahezu unveränderter Mannschaft bis jetzt, ohne nachzulassen, ganz stark gemeistert. „Wir haben uns in der Vorbereitung Fitness erarbeitet und uns spielerisch weiterentwickelt. Außerdem hat unsere junge Mannschaft in den Spielen dazugelernt. Die Basis von allem ist die Kameradschaft. Und unsere Herangehensweise, gut verteidigen zu wollen. Was nicht heißt, dass wir hinten den Bus parken“, erläutert Sven Ott.

Gemeinsam mit Lukas Ernst bildet er das Spielertrainer-Tandem. Am Sonntag beim 0:1 gegen Okriftel, das Gegentor fiel in Minute eins, bot der SVW einmal mehr auch einem Topteam Paroli. Was zuversichtlich für die Partie in Unterliederbach (So., 15.30 Uhr) stimmt. Bitter nur: Mittelfeldspieler Yasin Aslan (Innenbandriss im Knie) und Verteidiger Alex Mohr (Bruch der Kniescheibe außerhalb des Fußballs) fallen länger aus. Um generell für die heiße Saisonphase 2023 gewappnet zu sein, liebäugeln die Walsdorfer mit einem oder zwei Winterzugängen, die aber ins Gefüge passen müssen, betont Sven Ott.

Weiter spielen: TSG Wörsdorf – SG Oberliederbach (So., 14.30), Türkischer SV – Limburg 07 Germ. Weilbach – Tura Niederhöchstadt (beide So., 15 Uhr), SG Hoechst – SV Wiesbaden, SGN Diedenbergen – FC Bierstadt (alle So., 15.30 Uhr).