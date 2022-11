Gruppenliga: SVW im Aufwind, TSG in Not 7:3-Heimsieg verleiht SV Wiesbaden Stabilität, die Wörsdorf mit Winter-Zugängen anstrebt +++ SVW hofft auf neues Funktionsgebäude und Trainer-Verbleib

Wiesbaden. Nach dem Zehn-Tore-Spektakel im Spiel der Gruppenliga zwischen dem SV Wiesbaden und der TSG Wörsdorf hätten die Stimmungsbilder in beiden Lagern nicht unterschiedlicher sein können. 2:0 hatten die Gäste geführt, um am Ende als 3:7-Verlierer in der Partie ehemaliger Oberligisten vor 200 Zuschauern im Helmut-Schön-Sportpark vom Platz zu gehen. „Das war ein Sieg des Willens, ein klarer Mannschaftserfolg, weil alle an einem Strang ziehen. Jetzt sind wir aus dem Loch raus“, verspürt der erneut gut aufgelegte SVW-Torjäger Athanasios „Saki“ Nakos einen nachhaltigen Aufwärtstrend. Sein schnelles Anschlusstor zum 1:2 – die Wörsdorfer hatten durch Dawda Martin Njie und Morad El Wardi ruckzuck ein 2:0 vorgelegt – brachte die Gastgeber ins Spiel.