Der SV Uedesheim will die Herbstmeisterschaft eintüten. – Foto: Christian Haas

Grevenbroich: Fernduell um Herbstmeisterschaft In der Fußball-Kreisliga A steht der letzte Spieltag der Hinrunde an. Im Kampf um die Spitzenplätze ließ der SVG Grevenbroich im Vorfeld bereits Federn.

Die SVG Weißenberg und der SV Uedesheim kämpfen in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss um Platz eins. Der SVG Grevenbroich kommt in Elfen nicht über Unentschieden hinaus.

SV RW Elfgen – SVG Grevenbroich 1:1 (0:0). Aufsteiger Elfgen hat Spitzenteam „Gencler“ einen Punkt abgeluchst. Erkan Gündogdu schoss SVG in der 65. Minute in Führung, Marcel Hensel glich nur neun Minuten später aus. „Bei uns hat das Feuer gefehlt, wir sind nicht gut drauf. Großes Lob aber auch an Elfgen“, erklärte SVG-Coach Erkan Akan. Gegenüber Ralf Ritter freute sich über den Punktgewinn: „Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht und verdient einen Zähler mitgenommen.“ Spitzenspiel in Delhoven

Der FC Delhoven bittet am Sonntag (15.15 Uhr) Spitzenreiter SVG Weißenberg zum Tanz. „Delve“ droht bei einer Niederlage schon vor der Winterpause den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. „Wir haben die zweiwöchige Pause intensiv genutzt und sehr gut trainiert. Die Jungs sind heiß“, betont Delhovens Trainer Carsten Müller. Zuletzt fehlte es Delhoven an Konstanz. Zwei Mal reichte es gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte nur zum Remis, gegen das wiedererstarkte Grevenbroich-Süd (1:2) verlor Delhoven. Hoffnung macht Müller die bisherige Bilanz gegen die Top-Teams. Rosellen (1:2) mal ausgeklammert, stehen ein Sieg gegen SVG Grevenbroich (1:0) und ein Remis gegen Uedesheim (1:1) zu Buche. Davor warnt auch Weißenbergs Trainer Dirk Schneider: „Delhoven weiß sich gegen gute Mannschaften besser zu behaupten. Auf dem Platz sind das unangenehme Typen – im positiven Sinne.“ Weißenberg könnte am Sonntag als Aufsteiger die Herbstmeisterschaft eintüten. An die große Glocken hängen will Schneider das aber nicht: „Die Tabelle ist jetzt schon aussagekräftig. Ich hoffe, dass wir das halten können. Man kommt immer schnell hoch, oben zu bleiben ist viel schwieriger. Da gibt es mahnende Beispiele.“ Uedesheim in Zons gefordert

So., 27.11.2022, 15:00 Uhr FC Zons FC Zons SV Uedesheim Uedesheim 15:00 PUSH