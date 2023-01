Gnadental: Unter dem neuen Coach auf Kurs Richtung Vizemeisterschaft Die Schützlinge von Trainer Sebastian Michalsky haben sich mit starken Leistungen in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga festgesetzt.

Saisonverlauf Mit neun Siegen aus 16 Partien und nur drei Niederlagen ist die DJK auf dem besten Weg, die Leistung aus der vergangenen Saison zu toppen. Am dritten Spieltag gelang der Mannschaft vom Nixhütter Weg ein sensationeller 6:2-Sieg gegen den aktuellen Dominator VfL Jüchen/Garzweiler, der nur gegen die DJK verloren hat. Aufgrund akuter Personalnot kam Gnadental gegen den FC Kosova (0:4) und gegen den TSV Eller (0:3) zwei Mal unter die Räder. „Wir hatten Wochenenden, an denen 15 oder 16 Spieler ausgefallen sind, aber unsere Schwächephase haben wir mit einem starken Endspurt wieder wettgemacht“, sagt Michalsky. Wettbewerbsübergreifend konnte er mit seinem Team die letzten fünf Pflichtspiele für sich entscheiden, dazu gehörte ein eindrucksvoller 5:2-Sieg im Kreispokal-Viertelfinale gegen den Landesligisten Holzheimer SG. Michalsky: „Dieser Triumph war bisher das Saisonhighlight. Es war ein fantastisches Spiel.“



Das lief gut Mit 51 Saisontoren stellt die DJK hinter Tabellenführer Jüchen die beste Offensive der Liga. Derman Disbudak (14 Saisontore) und Neuzugang Samir Derris (11) stechen aus der offensivstarken Mannschaft heraus. Während Disbudak in der Liga bereits für seine Torgefahr gefürchtet war, ist es für Derris die erste Saison im Herrenbereich. „Wir haben eine sehr offensive Grundausrichtung, was unseren Stürmern natürlich zugutekommt. Auch wenn der zweite Tabellenplatz eine Teamleistung ist, machen die beiden einen herausragenden Job“, sagt Michalsky. Neben der sportlichen Qualität seines Teams stellt der neue Cheftrainer die Moral der Mannschaft positiv heraus. „Die Jungs hatten nur zwei Wochen Sommerpause und haben trotzdem vor allem kurz vor der Winterpause Charakter bewiesen und einen super Endspurt hingelegt.“



Das lief schlecht Die DJK musste sich nach dem Trainerwechsel erst auf die neue, offensivere Ausrichtung Michalskys einstellen, weshalb der Trainer in der defensiven Stabilität noch Verbesserungsbedarf sieht. „Wir müssen in der Rückrunde in der Abwehr noch was drauflegen, dennoch hat das Team schon eine gute Entwicklung auf den Rasen gebracht.“ Zudem fordert er von seiner Mannschaft mehr Konstanz, immer wieder erlaubt sich die DJK kleine Strauchler. „Wir haben die Qualität, jeden in dieser Liga zu schlagen, aber die fehlende Konstanz trennt uns noch von Jüchen“, erklärt er.



Personal Die DJK war auf dem Transfermarkt nochmal aktiv: In Maik Ferber vom SC Kapellen, Sohn des Sportlichen Leiters Jörg Ferber, Alexander Nuss vom 1. FC Mönchengladbach und Patrick Herzke von der Holzheimer SG wurden gleich drei Spieler aus der Landesliga verpflichtet, um den Kader in der Breite zu verstärken. Außerdem neu in Team ist Oliver Wargalla von Dachau 65 aus der Bayernliga. „Er ist nach Gnadental gezogen und hat bei uns vorbeigeschaut, die Gespräche waren alle top, so dass wir diesen Glücksfall sofort genutzt haben“, erklärt Michalsky. Die DJK hat jedoch auch zwei Abgänge zu verzeichnen: Ben Munsch und Pascal Tonou haben aus beruflichen und privaten Gründen die Fußballschuhe vorübergehend an den Nagel gehängt, beide stehen aktuell bei keinem Verein unter Vertrag.



Ausblick Das Team startet am 19. Januar in die Vorbereitung. Das erste Testspiel absolviert Gnadental gegen den Bezirksligisten TSV Meerbsuch II (21.1.). Danach folgen drei Partien gegen Teams aus der Landesliga: Zuerst kommt der VfR Krefeld-Fischeln (28.1.) nach Gnadental, eine Woche später ist die SG Unterrath zu Gast, am 12. Februar geht es für die DJK zum SC West. Am 15. Februar spielt Gnadental gegen die SVG Weißenberg, Tabellenführer der Kreisliga A. Im 1. FC Mönchengladbach trifft Gnadental am 18. Februar auf den vierten Landesligisten. Am 25. Februar endet die Vorbereitung mit dem Match gegen den BC Viktoria Glesch-Pfaffendorf aus der Mittelrheinliga.