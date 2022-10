Spielszene aus der Partie FC Eintracht Norderstedt vs. TuS Blau-Weiss Lohne. – Foto: Marcus Sellhorn

„Glückliches Händchen“ – Norderstedt siegt deutlich gegen Lohne In einer sehr unterhaltsamen Partie passierte so einiges. Unter anderem schnürte Juri Marxen seinen ersten Doppelpack.

Zum 14. Spieltag der Regionalliga Nord fand im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion am Sonntagnachmittag mal wieder ein Punktspiel statt. Der FC Eintracht Norderstedt empfing den TuS Blau-Weiss Lohne aus Niedersachsen. In einer wirklich sehr unterhaltsamen Partie gab es verschiedene Phasen, viele schöne Angriffsszenarien, einen Positionsneuling der einen Doppelpack schnürte und am Ende ein deutliches, aber korrektes Ergebnis.

Das Duell begann zunächst mit einer von beiden Teams sehr munter gestalteten Anfangsphase. Gelegenheiten einen Treffer zu erzielen, gab es sowohl für die Heim- als auch für die Gastmannschaft. Die erste Großchance gehörte dabei dem Norderstedter Jan-Pelle Hoppe, allerdings konnte Lohne`s Keeper Christoph Bollmann die Kugel gerade noch um den Pfosten lenken. Vier Minuten später machten es die Hausherren dann aber besser: Ein gezielter Pass von Tjark Hildebrandt in den Lauf von Juri Marxen brachte den Kapitän in die beste Schussposition. Diese nutzte er dann auch und traf in der 7. Minute von halbrechts aus zwölf Metern zum 1:0 ins lange Eck. Doch dieser frühe Rückstand brachte die Niedersachen zunächst ganz und gar nicht aus der Fassung. Thorsten Tönnies schoss den Ball nach einer Flanke per Direktabnahme auf den rechten Winkel, fand aber seinen Meister in EN-Keeper Lars Hoxsohl, der sich lang machte und das Leder mit einer Parade der Marke „weltklasse“ aus dem Eck fischte. Das sollte es dann aber erstmal für die Gäste gewesen sein. Die Eintracht übernahm das Spielgeschehen und wurde immer dominanter. Der nächste Treffer für die Hausherren lag förmlich in der Luft. Und er sollte dann auch schon bald kommen. Denn in der 29. Minute war es wieder Kapitän Juri Marxen, der das Runde ins Eckige beförderte. Einen Pass von Cemal Sezer brachte der Torschütze freistehend im Strafraum kurz unter Kontrolle und traf dann mit dem Vollspann zum 2:0. Die ganz besondere Randstory dabei: Juri Marxen ist eigentlich eher ein Defensivspieler, wurde aber für dieses Duell gegen BW Lohne von seinem Trainer Olufemi Smith auf die neue Position des Rechtsaußen gesetzt. Ein Experiment, das nach mehr schreit.



Die bis dato aufgekommene Dominanz der Hausherren gepaart mit dem komfortablen Vorsprung ließ den Anschein erwecken, dass Eintracht Norderstedt diese Partie sicher gewinnen könnte. Auch weil Jan-Pelle Hoppe nur wenige Augenblicke nach dem zweiten Treffer fast noch das Dritte nachgelegt hätte. Doch ein Jeder weiß, dass man niemals einen Gegner unterschätzen sollte. So auch nicht die Kicker des TuS BW Lohne. Denn die Niedersachsen meldeten sich zurück. In der 35. Minute bekam Christopher Schepp im Vorstoß einen feinen, langen Ball von Aaron Goldmann in den Lauf gespielt. Der Angreifer tauchte allein vor dem gegnerischen Gehäuse auf, blieb cool und verwandelte rechts unten zum 1:2 Anschlusstreffer. Das war dann der Startschuss für eine Druck- und Drangphase der Gäste. Immer wieder brachten die Niedersachsen die Eintrachtspieler in deren Strafraum in Bedrängnis. Bei einer riesigen Doppelchance von Rilind Neziri und Christopher Schepp wehrte erst EN-Torwart Lars Huxsohl das Leder ab und dann rutschte Schepp, der zum Volley ansetzte, die Kugel über den Spann. So blieb es bis zur Halbzeit bei einem knappen 2:1-Vorsprung für die Norderstedter.

Eintracht-Kapitän Juri Marxen (rotes Trikot) schießt und trifft ins lange Eck zum 1:0 für Norderstedt. – Foto: Marcus Sellhorn





Lohne kämpft aber Norderstedt dreht auf

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht nur die Spielrichtung, sondern auch die Spielweisen der Teams. Im Mittelfeld wurden viele Zweikämpfe geführt und im Vergleich zu den ersten 45 Minuten gab es zunächst auch viel weniger gefährliche Angriffe. Lohne kämpfte um jeden Meter und nutzte die Unkonzentriertheit der Gastgeber, um selbst Vorstöße zu kreieren. Gefährliche Abschlüsse waren jedoch Fehlanzeige. Obwohl man wirklich betonen muss, dass die Truppe des TuS BW Lohne die Norderstedter eine lange Zeit mit ihrem Biss vor einige Probleme stellte. Marek Janssen, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde, hatte in der 70. Minute dann den Ausgleich auf dem Fuß. Der Niedersachse brachte aber elf Meter vor dem Tor nicht genug Power in seinen Schuss aus der Drehung. So hatte Eintracht-Torwart Las Huxsohl den Ball sicher. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, was dann noch folgen sollte. Denn diesmal war es die Eintracht, die sich fulminant zurückmeldete. Das Team von Trainer Olufemi Smith musste sich scheinbar erst ein paarmal ordentlich schütteln, um dann noch mal so richtig zuzuschlagen. Und wie! Denn in der 72. Minute war es Jan-Pelle Hoppe, der aus sehr spitzem Winkel zum 3:1 traf, nachdem er den gegnerischen Keeper umkurvte. Das brachte sein Team wieder zurück in die Spur.



Die unkonzentrierten Handlungen, die Fehlpässe und die Unsicherheiten waren plötzlich wie verflogen. So gehörte die Schlussphase vollkommen den Hausherren, die einen gefährlichen Angriff nach dem anderen fuhren. Nach einer Ecke behauptete Jan-Pelle Hoppe den Ball im und um den gegnerischen Strafraum herum und passte schließlich auf Hamajak Bojadgian, der die Kugel dann von rechts sehr scharf und genau vor das Tor brachte. Dort stand Fabian Grau parat. Ohne zu zögern, drückte der Nordersteht das Leder zum 4:1 über die Linie (81.). Und eigentlich hätte das das Ergebnis am Ende tatsächlich noch höher ausfallen müssen, doch Jonas Behounek brachte in der 90. Minute das Kunstwerk fertig, den Ball freistehend aus zwei Metern deutlich über das Tor zu schießen. Am Ende konnten in Norderstedt aber alle darüber nur schmunzeln, da die Eintracht schließlich als klarer Sieger vom Feld ging. Ein verdienter Sieg, auch wenn man Lohne die Bemühungen absolut nicht absprechen darf. Vor allem auch, weil sie kurz vor der Halbzeitpause sowie nach dem Wiederanpfiff über eine längere Strecke mehr investierten als die Hausherren. Doch bei den Norderstedtern funktionierte eben nicht nur das Toreschießen, sondern auch die Abwehr sehr gut. Rundum ein gerechtes Ergebnis eines sehr unterhaltsamen Spiels.

Der Norderstedter Jan-Pelle Hoppe trifft aus sehr spitzem Winkel. – Foto: Marcus Sellhorn