Giuseppe Montalto fahndet nach zwei Verstärkungen für den Kader Der Sportdirektor des MSV Düsseldorf ist ansonsten mit der Zusammenstellung des Teams zufrieden. Einen Leistungsträger will er derweil halten.

Trotz der guten sportlichen Entwicklung des Teams von Trainer „Mo“ El Mimouni hält Montalto auch in der Winterpause weiter Augen und Ohren offen. Ein Spieler für das zentrale Mittelfeld und ein torgefährlicher Stürmer stehen noch auf seiner Wunschliste. „Ansonsten haben wir eine sehr gute Mischung im Kader“, betont er. Dass sich Ex-Profi Mehmet Boztepe schon im Laufe der Hinrunde wieder verabschiedete, ging angesichts der guten Leistungen des MSV fast unter. Der Routinier, der lange Jahre lang in der Türkei spielte, fand sich im Amateurfußball nicht wirklich zurecht.

King Manu bleibt beim MSV

Mit Ebrahim Omayrat (zum ASV Mettmann) steht ein weiterer Abgang im Winter fest. Der 22-Jährige gehörte allerdings nicht zum Stammpersonal. Zu diesem zählte bis zu seiner schweren Schulterverletzung Yuta Shiraishi. Montalto wünscht sich eine Rückkehr des Mittelfeldspielers. Doch ob der Japaner überhaupt noch einmal das MSV-Trikot überstreifen wird, steht in den Sternen. „Er überlegt aufzuhören“, sagt Montalto. Fest steht, dass King Manu auf jeden Fall bis zum Saisonende für den MSV in der Oberliga spielt. Der 19-Jährige ist der Senkrechtstarter im Team und aus der Stammelf nicht mehr wegzudenken. „King ist für mich einer der besten Spieler im Amateurbereich, die ich in diesem Alter bislang gesehen habe“, schwärmt Montalto über den im Sommer von Ratingen 04/19 gekommenen Mittelfeldmann.

Dass Manu trotz eines bestehenden Zwei-Jahres-Vertrags auch über den Sommer hinaus an der Heidelberger Straße bleibt, ist indes fraglich. „Er hat sich längst in die Notizblöcke anderer Klubs gespielt“, erklärt Montalto, der seinem Schützling im kommenden Sommer im Fall der Fälle „keine Steine in den Weg“ legen würde. Auf der anderen Seite haben die Verantwortlichen aber auch längst noch nicht die Hoffnung aufgegeben, ihren Rohdiamanten halten zu können. Schließlich bekommt Manu beim MSV das, was ein Spieler seines Alters braucht – regelmäßige Spielpraxis. „Der Junge ist total klar im Kopf. Die Entwicklung, die er genommen hat, war nur möglich, weil er regelmäßig auf dem Platz steht. Das wird auch in Zukunft wichtig für ihn sein.“