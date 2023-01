Gewinnspiel: T-Shirt der „Missioun Grottekick“ zu gewinnen! Beantwortet unsere Frage auf Facebook richtig und ihr seid in der Verlosung mit dabei!

Vor den Feiertagen hatten wir etwas versprochen, was wir nun einlösen wollen: es gibt endlich wieder etwas auf FuPa Luxemburg zu gewinnen und zwar ein T-Shirt des „Qatarstrophalen Grottekicks“ , der kurz vor Weihnachten in Ehleringen stattfand, dies in der Größe XL.

>> Qatarstrophaler Grottekick: die Fotogalerie

Teilnahmeschluss ist am am Samstag, den 14.Januar 2023 Mittags um 12 Uhr. Der Gewinn ist in der FuPa-Redaktion in Bereldingen nach vorheriger Terminabsprache abzuholen. Ein Umtausch in eine andere Größe oder ein Ausbezahlen im Geldwert ist genauso ausgeschlossen wie der Rechtsweg.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!