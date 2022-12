Auf dem „unbespielbarsten“ Platz Luxemburgs wurde gespielt! Mit Video-Interviews! +++ unser Rückblick auf den „Qatarstrophalen Éilerenger Grottekick“, der bei besten Bedingungen stattfand

Nichts ist unmöglich: bei minus 5 Grad fand am Sonntag der eigenen „Missioun Grottekick“-Angaben zufolge (s. Video) „beste Grottenkick aller Zeiten“ statt. Mut hatten sie ja, die Freiwilligen, die gestern in Ehleringen zum Kick für den guten Zweck antraten.

Zum Spiel fehlen uns genau wie zum WM-Finale am heutigen Montag schlichtweg noch die Worte: nach einem fantastischen Gestocher gingen die Hausherren im gefühlt 57.Nachschuss durch den jungen De Lemos Oliveira in Führung (22.‘), sieben Minuten später glich ausgerechnet „Missioun Grottekick“-Co-Initiator Stefan Guden mit einem tatsächlich herrlichen Schuss in den oberen, rechten Winkel aus – ob er das tatsächlich so wollte entzieht sich unserer Kenntnis.