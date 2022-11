Gespräche folgen Landesliga Rhein-Neckar: Thorsten Barth ist als Trainer zurückgetreten +++ Der FV Brühl will ihn aber halten

Der Tabellenzehnte will ihn aber halten, in welcher Form ist noch nicht besprochen. „Diese und nächste Woche laufen Gespräche, ausgeschlossen ist noch nichts“, lässt Barth eine weitere Tätigkeit in Brühl, in welcher Form auch immer, offen.