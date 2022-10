Gespann fühlte sich bedroht: VfL Benrath gegen Kosova abgebrochen Bezirksliga, Gruppe 1: Hatte das Ausrasten eines dunkelhäutigen Zuschauers eine Vorgeschichte?

Am Sonntag wurde das Bezirksligaspiel der Gruppe 1 zwischen dem VfL Benrath und dem FC Kosova beim Stand von 2:0 für die Gäste von Schiedsrichter Dominic Alexander Windolph abgebrochen. Nachdem zunächst nicht wirklich klar war, was nun wirklich zu diesem Abbruch geführt hat, sorgte später dann eine Meldung des VfL bei Facebook zumindest für ein wenig Klarheit.

Genau bei dieser Aufklärung will der VfL Benrath nun aktiv mitwirken. Wer also einen Hinweis geben kann, was sich am Sonntag abgespielt hat, darf gerne eine Mail an senioren@vflbenrath06.de schicken. Sollten Hinweise bei uns landen, werden auch wir diese natürlich weiterleiten. Die Benrather wollen jedenfalls alles zur Aufklärung beitragen. "Wir als VfL Benrath stehen ganz klar für einen friedlichen Fußball für Jedermann - Diskriminierungen und Gewalt haben bei uns keinen Platz", heißt es in dem Facebook-Eintrag.