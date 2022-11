Gerechte Punkteteilung

Bei herrlichem Fußballwetter konnte unser Team nach langer Zeit endlich wieder einmal etwas Zählbares einfahren. Mit den Sportfreunden aus Fleinheim hatte man eine kampfstarke Truppe zu Gast und so entwickelte sich von Beginn an eine von Zweikämpfen geprägte Partie. Da sich beide Teams weitestgehend neutralisierten, blieben Torchancen Mangelware. Die beste RSV Chance hatte Niederberger dessen toller Schuss nur um Millimeter am langen Eck vorbeizischte. Die Gäste zeigten sich bei Standards gefährlich, waren letztendlich aber auch nicht erfolgreich. So ging es torlos in die Halbzeitpause. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich nichts am Spielgeschehen. Beide Mannschaften zeigten weiter eine couragierte Leistung und keines der beiden Teams konnte sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen. So stand beim Schlusspfiff, des wieder einmal souveränen Unparteiischen Maisl, die Null auf beiden Seiten und die Punkte wurden leistungsgerecht geteilt. Im Vergleich zu den Vorwochen zeigte sich unsere Mannschaft deutlich verbessert und sollte man diese Leistung in den letzten beiden Partien des Kalenderjahres 2022 wiederholen können werden noch weitere Punkte folgen!

Häußler, Schlierer, Gösele, Weiß, Reu (46. Schleimer), Nieß, Mack,