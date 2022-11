Mit einem Punkt in die Winterpause

Nichts wurde es mit dem angestrebten Sieg zum Jahresabschluss für unsere zweite Mannschaft. Verantwortlich hierfür waren wieder einmal eine zu hohe Fehlerquote im eigenen Passspiel und zu wenig Durchschlagskraft im eigenen Offensivspiel. Man verpasste es ein um das andere Mal den eigenen Tempovorteil am Flügel in Eins gegen Eins Situation auszuspielen und wählte immer wieder die Sicherheitsvariante und passte den Ball zurück. So konnte man kaum gefährlich vor das gegnerische Gehäuse gelangen. Da auch die Gäste keinesfalls gefährlicher waren ging es nach einer schwachen ersten Halbzeit folgerichtig torlos in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt konnte unser Team in der 60. Minute durch Nieß in Führung gehen, nur um innerhalb von drei Minuten zwischen der 68. und 71. Minute in Rückstand zu geraten. Immerhin gelang Eberhardt nach einer Standardsituation von Andreev in der 79.Minute noch der Ausgleich, der gleichzeitig auch den Endstand darstellte.

Bartak, Schlierer (46. Hot), A. Öztürk, Andreev, Eberhardt, Nieß, Mack,