Gekämpft, dennoch 1:5

SV Endingen II – SC March 1:5 (1:3)

Tore: 1:0 Lubig (6.), 1:1 Aromanesi (8.), 1:2 Guimann (33.), 1:3 Hafner (44.), 1:4 Baktiary (70.), 1:5 Guimann (80.)

Der extrem ersatzgeschwächte SV Endingen II hatte mit dem SC March eine schwere Hürde zu bewältigen. Nach gutem Start kippte das Spiel immer mehr zu Gunsten der Gäste, welche Tor um Tor folgen ließen. Unterm Strich war der SVE erneut chancenlos und ist mit dieser hohen Anzahl an fehlenden Spielern (aus diversen Gründen) nicht konkurrenzfähig.

Nach einem aufgenommenen Rückpass gab es indirekten Freistoß für die Hausherren. Am 5er tippte Kapitän Nicolas Meyer kurz an und Tim Lubig fand die Lücke zwischen all den Abwehrbeinen - 1:0 (6.). Leider hielt diese Führung nur sehr kurz. Nach einem Abwehrfehler war Aromanesi der Profiteur und nagelte den Ball in den Winkel (8.). Die Gastgeber versuchten dagegenzuhalten und hatten Mitte der ersten Halbzeit die Möglichkeit wieder in Führung zu gehen. Tim Lubig trat zum Freistoß an und feuerte ein enormes Geschoss ab. Doch der Gästekeeper konnte den Ball aus dem Kreuzeck kratzen. Doch nach und nach kontrollierten die Gäste immer mehr das Geschehen. Durch den hohen Ballbesitz wurde der SVE gezwungen die Lücken immer wieder zuzulaufen. Nach einem kapitalen Ballverlust konnte Guimann seitlich in den Strafraum eindringen und das Spielgerät links oben unterbringen 1:3 (33.). Auch danach war der Gastgeber in der Rolle des Reagierenden. Dies zieht mit fortschreitender Spieldauer die Energie aus dem Körper und mindert die Konzentration. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel das vorentscheidende 1:3 (44.). Nach schöner Kombination und klugem Rückpass von der Grundlinie, war es Hafner der die Kugel versenken konnte.