FVS-SV Sasbachwalden

Bei widrigen Platzbedingungen gab es gleich nach sieben Minuten den ersten Aufreger der Partie. Nach einem Ballverlust der Sandweirer im Mittelfeld spielte Zehnle einen langen Ball auf Trapp, der aber von Fabian Stolzer – kurz vor dem Strafraum – gestellt werden konnte. Stolzer spitzelte ihm den Ball vom Fuß und wurde im Anschluss von Trapp getroffen. Klare Sache, Freistoß … überraschenderweise nur nicht für den FV Sandweier, sondern für die Gäste. Adrian Bohnert legte sich den Ball zurecht und überraschte FVS-Keeper Müller mit einem flachen Aufsetzer aufs Torwarteck. 0:1 (7.) - Ein denkbar schlechter Start für die Gastgeber und umso bitterer aufgrund der fragwürdigen Freistoßentscheidung. Der FVS biss sich in den Folgeminuten allerdings in das Spiel hinein. Mit körperlicher Robustheit entschied man viele Zweikämpfe für sich, kam allerdings selten in den gefährlichen Raum vor dem Tor der Weindörfler, die ebenso robust und konsequent verteidigten. Zudem war die gesamte Partie hinweg geprägt von zahlreichen Unterbrechungen, so dass kaum Spielfluss aufkommen konnte. Der zweiten Aufreger der Partie geschah dann in der 34. Minute, als Ousman Nije aufgrund einer Tätlichkeit in Folge einer Rangelei zurecht des Feldes verwiesen wurde und damit seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies. Die Gastgeber erarbeiteten sich trotz der nun gegebenen Umstände in Unterzahl ein spielerisches Übergewicht und kamen in der 40. Minute verdient zum vermeintlichen Ausgleich. Nach einer Ecke von Steven Wippich stieg Dennis Deißig am höchsten und kam vor dem herauseilenden Gästekeeper Bartmann an den Ball und köpfte ihn mit dem Rücken zum Tor ein, ehe Bartmann gegen Deißig sprang und zu Boden fiel. Doch in die Tormusik erfolgte zur Verwunderung aller Spieler auf dem Platz und der Zuschauer ein Pfiff. Die Entscheidung des Unparteiischen: Offensivfoul … ?! Nach mehrmaligem Nachfragen auf dem Platz bekam man erst in der Halbzeit die fachlich fundierte Antwort: “Der Torhüter lag auf dem Boden, deswegen Foul”.

Die zweite Halbzeit knüpfte sich nahtlos an die erste Halbzeit an. Ein in Unterzahl spielender Gastgeber mit deutlich mehr vom Spiel, die aber im letzten Drittel immer und immer wieder an Ungenauigkeiten oder der Zweikampfstärke des Sasbachwaldener Defensivverbundes scheiterten. Aussichtsreiche Freistoßsituationen für Wippich sowie den eingewechselten Schmidt verfehlten das Tor oder waren leichte Beute für Bartmann und Torjäger Hironimus wurde nach einer Kopfballverlängerung von Deißig nach einer Ecke in letzter Sekunde geblockt. Sasbachwalden zeigte sich erstmals in der 65. Minute vor dem Tor der Gastgeber nach einem versprungenen Fehlpass von Deißig zu Krannich, der sich den Ball an Stolzer im Strafraum vorbeilegte, aber aus dem spitzer werdenden Winkel an Müllers Block scheiterte. Zehn Minuten vor Schluss stellte der Trainer des FV Sandweiers, Marcel Graf, auf totale Offensive um, was sich zwei Minuten später hätte auszahlen müssen: Einen langen Ball vom eingewechselten Kratzer verlängerte Dennis Deißig in den Lauf von Stefan Hironimus, der alleine vor Bartmann von hinten umgezogen wurde. Doch alle, die dachten, es kann offensichtlich gar keine andere Möglichkeit geben als auf Notbremse und Elfmeter zu entscheiden, wurden erneut des besseren belehrt. Die Pfeife blieb anders als beim eigentlichen Ausgleich stumm, was den Unmut der Gelbschwarzen und Zuschauer befeuerte. Im Gegenzug hatte Boy gegen aufgerückte Sandweirer eine gute Abschlussmöglichkeit aus 15 Metern halbrechter Position, sein Schuss verfehlte das Tor allerdings um ein, zwei Meter. Die letzte große Chance gehörte Deniz Karadag, der nach einer Wippich-Flanke den Ball am langen Pfosten, vier Meter entfernt vom Tor, volley mitten in die Arme von Bartmann schoss. Glück hatten die Gastgeber in der letzten Aktion der Partie, als Kilian Stache Uwe Krannich, der in Richtung Eckfahne rannte, von hinten im Strafraum an der Grundlinie umstieß, dass es ebenfalls kein Elfmeter gab.

So endete die Parte mit einem knappen und sehr glücklichen Auswärtssieg des SV Sasbachwalden, die sich an den Gastgebern nun vorbeigeschoben haben. Nächste Woche tritt der FV Sandweier bei den Kickers Baden-Baden an. Anpfiff ist um 14:30 Uhr.