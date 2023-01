FV Eppertshausen: Kader passt schon seit Anfang der Saison Der Fußballverein im Winter-TÜV: Zwar konnte die Mannschaft viele Punkte erzielen, die Leistung war trotzdem nicht immer zufriedenstellend

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Auch wenn wir natürlich viele Punkte erzielen konnten, waren unsere Leistungen nicht immer konstant. Gerade in den Spielen, bei denen wir Punkte haben liegen lassen, waren wir von unserer Normalform zu weit entfernt. Wer am Ende der Saison oben stehen möchte, darf sich solche "Ausrutscher" nicht erlauben.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Die Meisterschaft wird sich zwischen Urberach, Ober-Roden und uns entscheiden. Natürlich werden wir hier versuchen am Ende ganz vorne zu stehen und den Aufstieg perfekt zu machen.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

