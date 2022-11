Futsalmeisterschaft in Maisach: Zehn Teams kämpfen um den Einzug ins Zugspitzfinale Olching und Oberweikertshofen sind Favorit

Fürstenfeldbruck – Nach zweijähriger Pause wegen Corona schrumpfte das Teilnehmerfeld in der Spielgruppe Nord nochmals um zwei Mannschaften auf nunmehr zehn Teams zusammen. Die allerdings wollten laut Aussage von Spielgruppenleiter Bernd Reiser (Mammendorf) unbedingt spielen.

Die Ausrichtung einer Vorrunde, wie zuletzt 2018, erübrigt sich erneut. Die zehn Mannschaften spielen am Samstag in zwei Gruppen in der Dreifachturnhalle der Maisacher Realschule die vier Teilnehmer aus, die sich für die Zugspitzmeisterschaft am 18. Dezember in Penzberg qualifizieren. An dem Tag wird um 16 Uhr auch das Finale der Weltmeisterschaft in Katar angepfiffen.