FuPa-Wintercheck: SV Bornberg II „Die besten Pommes im Landkreis“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantworten Felix Meier und Louis Ramm vom SV Bornberg II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.