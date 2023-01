FuPa Stade Wintercheck: TSV Apensen III 3. Kreisklasse: Oldie Tim Schwarz schwer verletzt - Hinter den Zielen zurück

Vom TSV Apensen III hatte man vor der Saison etwas mehr erwartet. Zwar spielte der TSV die beiden Jahre nach dem Aufstieg eher gegen den Abstieg, doch mit Christian Buntrock (Bezirksliga und Kreisliga für den TSV), Jan Happernagl (Kreisliga SV Ottensen) und Tim Schwarz (Bezirksliga und Kreisliga TSV) konnte das Trainergespann Dennis Steffens und Daniel Kosbab-Steffens drei sogenannte Hochkaräter hinzugewinnen, die bereits deutlich höher spielten. Platz 5 ist jetzt nicht so schlecht, aber deutlich hinter den Spitzenteams. Hier sind die Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Daniel Kosbab-Steffens.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben vom 7. Dezember 2022 bis 16. Januar 2023 Winterpause gehabt. Unsere Vorbereitung ist in 2 Teilen aufgebaut. Heißt ein Teil besteht darin, die Grundfitness wieder herzustellen und der zweite Teil ist für die Grundlagen.... Des Weiteren haben wir 4 Freundschaftsspiele, davon bestreiten wir eins gegen unsere 2. Mannschaft, welches für das Team ein kleines Highlight ist..

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Leider haben wir mit unserem "Oldie" Tim Schwarz einen schweren Verlust hinnehmen müssen, da er sich schwer am Knie verletzt hat und somit seine Saison und Karriere beendete. Sonst bleibt der Kader und das Trainerteam aber bestehen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir haben mit 6 Siegen und 6 Niederlagen eine sehr durchwachsene Saison gespielt, was ein bisschen hinter unseren Erwartungen liegt. Leider hatten wir durch Krankheiten etc. gefühlt jedes Wochenende eine andere Mannschaft und wir hoffen, dass sich dieses zur Rückrunde ein bisschen verbessert.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Lühe - die haben in den letzten Spielen eine kleine Serie hingelegt, welches sie in die obere Tabellenregion transportiert hat.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das bemerkenswerteste Spiel war gegen Bliedersdorf/Nottensdorf III, wo wir eindrucksvoll gezeigt haben, dass die Mannschaft sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren kann.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich glaube, dass Ahlerstedt/Ottendorf V den Platz an der Sonne nicht wieder hergeben wird. Aber wir werden im ersten Rückrundenspiel versuchen, sie zu ärgern 😉.