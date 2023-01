FuPa Stade Wintercheck: MTV Wangersen 3. Kreisklasse: Neuer Trainer Simon Witt - Mehr Konstanz

Neuling MTV Wangersen ging in der bisherigen Spielzeit immer wieder durch ein Wechselbad der Gefühle. Hohe Siege wechselten sich regelmäßig mit hohen Niederlagen ab. Letztlich steht aktuell ein guter Mittelplatz in der Tabelle zu Buche. An der fünftschlechtesten Defensive muss der neue Trainer arbeiten. Spieler Niklas Müller beantwortete unsere Fragen im FuPa Stade Wintercheck in Absprache mit Coach Simon Witt.