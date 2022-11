"Für viele Spieler und den Verein ist das ein richtiges Highlight" Landespokal +++ Verbandsligist FSV Barleben fordert den Regionalligisten VfB Germania Halberstadt

Wenn am Freitagabend das Flutlicht am Barleber Anger angeknipst wird, dann ist die Favoritenrolle klar verteilt. Dann heißt es: Verbandsliga gegen Regionalliga. Dann empfängt der FSV Barleben im Landespokal-Achtelfinale den VfB Germania Halberstadt.

Nun rechnet sich Piele auch gegen den VfB Germania, für den er selbst einst Regionalliga-Minuten sammelte, etwas aus. "Wir wollen natürlich den bestmöglichen Erfolg erzielen. Der bestmögliche Erfolg ist in dem Fall, weiterzukommen", sagt der Routinier und ergänzt: "Die realistische Chance besteht und wir werden alles daran setzen, in die nächste Runde einzuziehen." Allerdings wisse man natürlich um die klare Rollenverteilung. "Wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es eben so - dann hat sich der Favorit durchgesetzt", sagt Piele, "aber im Grunde ist es ein Pokalspiel, das wir gewinnen wollen"

Duelle zwischen Barleben und Halberstadt waren in der jüngeren Vergangenheit keine Seltenheit - sowohl unter dem Hallendach als auch auf dem Rasen. In der Oberliga-Saison 2016/17 trafen beide Teams in Liga und Landespokal gleich dreimal aufeinander - dreimal mit dem besseren Ende für die Germanen. Das alles wird am Freitagabend aber nicht in den Köpfen schwirren: "Wir wollen uns in diesem Bonusspiel gut präsentieren", betont Piele.

