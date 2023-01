FSV Gerlingen verlängert mit Trainerteam um Dominik Dapprich Landesligist FSV Gerlingen geht den im Sommer 2021 eingeschlagenen Weg weiter.

Für den Sportlichen Leiter Jürgen Hundt sind diese Personalentscheidungen ein logischer Schritt: „Das Ziel ist es, die einzelnen Spieler durch die hohe Qualität im Training und die Spiele in der Landesliga an ihr Leistungsmaximum zu bringen und mit der Mannschaft entsprechende Ergebnisse einzufahren. Dass unsere Trainer das können, haben sie bereits in der letzten Westfalenligasaison bewiesen, als die Tendenz in der Rückrunde eine sehr positive war. Dieser Trend hat sich in der bisherigen Spielzeit fortgesetzt. Obwohl wir noch nicht konstant genug sind und sicher einige Punkte mehr auf dem Konto haben könnten, liegen wir im Soll und richten den Blick nach vorn. Der Vorstand ist sehr zufrieden mit der Arbeit der Trainer, hinzu kommt das überaus positive Feedback der Spieler.“

Dapprich sagt: „Wir fühlen uns als Trainerteam im Verein sehr wohl und wollen die junge Mannschaft weiterentwickeln. Die Philosophie des FSV, einerseits mit Spielern aus Gerlingen und andererseits mit talentierten Spielern aus der umliegenden Region im oberen Drittel der Landesliga zu spielen, tragen wir voll mit und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit.“