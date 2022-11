Frühere Anstoßzeit beim Hoffenheim-Heimspiel FC Homburg: Nachholspiel beginnt bereits um 17 Uhr

Das Regionalliga-Heimspiel des FC 08 Homburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim II am Mittwoch, den 14. Dezember wird aufgrund des an diesem Abend stattfindenden WM-Halbfinals auf 17 Uhr vorverlegt.

Bereits letzte Woche wurde das eigentlich für diesen Samstag angesetzte Heimspiel des FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest gegen die TSG 1899 Hoffenheim II aufgrund der Abstellung eines deutschen U-Nationalspielers (unter 21 Jahre), der in diesem Spieljahr in mindestens 50 % der ausgetragenen Meisterschaftsspiele der TSG Hoffenheim II zum Einsatz kam, auf Antrag der Gäste auf Mittwoch, den 14. Dezember verlegt. Nun haben sich beide Mannschaften aufgrund des an diesem Abend stattfindenden WM-Halbfinals auf eine frühere Anstoßzeit geeinigt, damit Interessierte möglichst beide Spiele verfolgen können.