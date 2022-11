Früher Deutscher Meister, jetzt A-Klasse Wie Marco Läsch den Weg vom Motorsport zum Fußball fand, und auf was er als Kapitän des SV Wittlich Wert legt.

In seiner zweiten Saison als Kapitän spielt er überragend: Marco Läsch startet beim A-Ligisten SV Wittlich derzeit richtig durch. Der 26-Jährige Kapitän blickt auf eine turbulente, aber recht erfolgreiche Hinrunde zurück. „Wir stehen in den Top-drei und sind im Pokal-Viertelfinale. Dabei haben wir einen gesunden Mix aus erfahrenen und jungen Spielern und insgesamt eine hohe individuelle Qualität. Die noch sehr jungen, talentierten Spieler haben ihre Entwicklung noch vor sich, doch sie ergänzen unser Spiel bereits auf hohem Niveau. Der gute Teamspirit wird dabei immer wichtiger“, sagt Läsch, der die familiäre Atmosphäre beim SV Wittlich lobt. Man habe mit Fatih und Burak Sözen zwei erfahrene Spielertrainer: „Die Mannschaft weiß, was sie an ihren Trainern hat. Die beiden sind sehr erfolgshungrig.“

Nach der Trennung von den bisherigen SG-Partnern aus Lüxem und Neuerburg marschierte Wittlich in der Vorsaison von der B-Liga direkt nach oben durch. Jetzt steht das Team auf Platz zwei in der A-Klasse. Läsch macht keinen Hehl aus der Zielsetzung, im Mai erneut einen Aufstieg feiern zu wollen. „Wenn die Mannschaft auf einem konstanten Level weitermacht, wollen wir gerne in die Bezirksliga aufsteigen. Gelingt das nicht, dann greifen wir in der nächsten Saison wieder an.“

Nach vielen Jahren bei seinem Heimatverein SpVgg Minderlittgen-Hupperath ging es im Winter 2020 zur seinerzeit noch in der A-Liga angesiedelten SG Mont Royal Enkirch. „Dann kam Corona dazwischen, sodass ich erst in der Saison 20/21 für das Team spielen durfte, dann schon in der Bezirksliga. Doch nach acht Partien wurde erneut abgebrochen. Das Projekt SV Wittlich hat mich dann sehr gereizt, sodass wir dann mit sechs Spielern von Kröv nach Wittlich gewechselt sind“, blickt der Innenverteidiger zurück.

Läschs sportliche Wurzeln liegen gar nicht im Fußball, sondern im Motorsport: „Ich bin bis 2012 Kart gefahren und war in dieser Sportart sogar vierfacher Deutscher Meister.“ Später ist er dann in den so genannten BMW-Talent-Cup eingestiegen. „Das ist eine Einsteigerklasse zur Formel 1. Weil der Motorsport ein sehr kostenintensiver Sport ist, in dem du zahlungskräftige Sponsoren brauchst, habe ich meine Laufbahn hier 2013 beenden müssen.“