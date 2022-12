Freienbachs Trainer Seeberger heuert in Challenge League an Trainerwechsel beim Erstliga-Verein

Der FC Freienbach braucht einen Ersatz für Jürgen Seeberger. Der Trainer des Erstligisten wechselt auf Anfang Jahr zum FC Vaduz in die Challenge League.

"Er hatte bei uns eine Ausstiegsklausel bei einem Angebot eines Profi-Vereins" schreibt Freienbachs Sportchef Mario Zimmermann in einer Mitteilung. Und auch Präsident Benjamin Fuchs betont: "Wir gratulieren Jürgen zu dieser neuen Herausforderung im professionellen Fussball und wünschen ihm von Herzen viel Erfolg."

Der 57-Jährige tritt beim Liechtensteiner Verein die Nachfolge des Mitte November zurückgetretenen Trainers Alessandro Mangiarratti an.

Beim Höfner Verein ist man derzweil derzeit daran, ein neues Trainerteam zusammenzustellen. Der Trainingsstart der 1. Liga-Mannschaft ist am 9. Januar. Auch im Spielerkader wird es zu punktuellen Verstärkungen kommen. Mit dem Ziel in der Rückrunde möglichst schnell wieder den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld zu finden.

Nach dem Aufstieg zu Freienbach gewechselt

Seeberger war im Sommer 2021 nach dem Aufstieg in die 1. Liga zum FCF gestossen. Unter seiner Regie etablierten sich die Schwyzer schnell, und erreichten in der ersten Saison in der Gruppe 3 den siebten Platz.

In der laufenden Meisterschaft tun sie sich allerdings deutlich schwerer. So überwintert Freienbach nach 16 Runden auf dem letzten Platz.