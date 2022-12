Fragliche Zukunft: Die Verwaltungen müssen dem 1. FC Bocholt helfen Der Regionalligist steckt in einer misslichen Situation. Unklar ist, wo die letzten beiden Heimspiele vor der Winterpause ausgetragen werden. Nun sind vor allem zwei Personen gefragt.

Der 1. FC Bocholt hat im Westmünsterland eine regelrechte Regionalliga-Euphorie ausgelöst. Nicht selten kommen mehr als 1000 Fans an den Hünting. Doch nun steht die Zukunft der "Schwatten" auf wackligen Beinen. Weshalb nun die Stadtoberhäupter aktiv werden müssen. Ein Kommentar.

Dass die Etats von deutschen Dritt- und Viertligisten mit heißer Nadel gestrickt sind, gilt als offenes Geheimnis. Gewinn lässt sich mit ambitioniertem Amateurfußball nicht verdienen, so viel steht fest. Da sind die Klubs auf Zuschauereinnahmen angewiesen. Und eben jene Fans kommen beim Regionalligisten 1. FC Bocholt reichlich. Allein beim jüngsten Heimspiel gegen den 1. FC Düren waren mehr als 1000 Anhänger vor Ort, gegen Alemannia Aachen waren es gar 1500. Um den Verein herum ist eine Euphorie entstanden, die noch weit tragen könnte.

Doch nun sind die Sorgen beim 1. FC Bocholt plötzlich groß. Das hat zwei Gründe. Erstens wurde von der Bocholter Stadtverwaltung ein Baustopp für die Gäste-Stehtribüne in der Gigaset-Arena verhängt. Die Folge: Im Stadion kann in diesem Jahr nicht mehr gekickt werden. So sollte das Team von Trainer Marcus John für den Rest des Jahres zu Rot-Weiß Oberhausen ausweichen.

Es folgte allerdings ein weiterer Schlag ins Kontor: Der Sportbereich der Stadt Oberhausen hat dem Regionalligisten die Nutzung der Spielstätte untersagt. So wissen die Bocholter nicht, wo die letzten beiden Heimspiele vor der Winterpause gegen Preußen Münster (10. Dezember) und Fortuna Köln (17. Dezember) ausgetragen werden sollen. Es droht ein finanzieller Schaden im hohen fünfstelligen Bereich, wie Stadionsprecher Martin Rudde der Bocholter Lokalpolitik zuletzt erklärte. Ein hoher fünfstelliger Bereich - eine echte Hausnummer in der Vierten Liga.

Für den Klub setzte es gleich zwei Tiefschläge